Скандал на US Open: українська тенісистка не потиснула руку білорусці (відео)

Після матчу Марта Костюк сказала, що Вікторія Азаренко чудова суперниця, вона поважає її як спортсменку, але не як людину. За словами Костюк, білоруска недостатньо висловлюється проти війни.

Напередодні у другому раунді Відкритого чемпіонату США з тенісу українська тенісистка Марта Костюк відмовилася від традиційного потиску рук після матчу з Вікторією Азаренко з Білорусі. Про це повідомляє The Independent.

20-річну Костюк, яка програла у двох сетах (6-2 та 6-3), обурює те, що спортсмени з РФ та Білорусі недостатньо висловлюються проти російського вторгнення в Україну.

За її словами, рукостискання було б неправильним вчинком у обставинах, що склалися, в результаті після матчу спортсменки просто схрестили ракетки.

"Я не знаю жодної людини, яка б публічно засудила війну і дії свого уряду, і мені не хочеться це підтримувати. Не зрозумійте хибно, це був прекрасний матч. Вона прекрасна суперниця, я поважаю її як спортсменку, але не як людину", — заявила українська тенісистка.

"Люди, які не дивилися матч, ймовірно, критикуватимуть мене, скажуть: "Вона така су**, добре, що Віка її обіграла", — сказала Костюк, додавши, що це все ж таки був матч рівних суперників.

Костюк критикує Азаренко тому, що вона, будучи відомою тенісисткою (двічі вигравала турніри "Великого шолома" та входить до Ради гравців WTA), мала зробити більше для підтримки українських спортсменів.

[ + – ] Огляд тенісного матчу 2 раунду US Open 2022 між Мартою Костюк та Вікторією Азаренко.

Азаренко сказала, що не була здивована такою поведінкою.

"Я завжди тисну руки опонентам. У мене була схожа ситуація з [Діаною] Ястремською у Вашингтоні. Я просто пройшла повз. Не можу нікого змусити тиснути мені руку. Зараз це не найголовніша річ у світі", — сказала білоруська тенісистка.

Після повномасштабного вторгнення російських військ до України організатори Вімблдона заборонили спортсменам з Білорусі та РФ брати участь у щорічному турнірі, проте згодом організатори інших чемпіонатів та турнірів дозволили їм виступати під нейтральним прапором. Марта Костюк та інші українські спортсмени у різкій формі висловлювалися проти такого рішення.

"Мою націю щодня вбивають, — говорила Костюк. — Уявіть, що йде Друга світова, збираються пожертвування для євреїв, а хтось із німецьких гравців заявляє, що хоче грати. Під час війни, не через 70 років. Не думаю, що євреї би це зрозуміли".

Раніше Фокус повідомляв, що вболівальницю із прапором України вигнали з трибуни під час гри. Випадок стався на кваліфікаційному матчі турніру WTA 1000 у Цинциннаті. На глядачку з України поскаржилися тенісистки з Росії. У результаті українку попросили піти із трибун.