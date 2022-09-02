Скандал на US Open: украинская теннисистка не пожала руку белоруске (видео)

После матча Марта Костюк сказала, что Викторией Азаренко прекрасный соперник, она уважает ее как спортсменку, но не как человека. По словам Костюк, белоруска недостаточно высказывается против войны.

Накануне во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от традиционного рукопожатия после матча с Викторией Азаренко из Беларуси. Об этом сообщает The Independent.

20-летнюю Костюк, которая проиграла в двух сетах (6-2 и 6-3), возмущает то, что спортсмены из РФ и Беларуси недостаточно высказываются против российского вторжения в Украину.

По ее словам, рукопожатие было бы неправильным поступком в сложившихся обстоятельствах, в итоге после матча спортсменки просто скрестили ракетки.

"Я не знаю ни одного человека, который бы публично осудил войну и действия своего правительства, и мне не хочется это поддерживать. Не поймите превратно, это был прекрасный матча. Она прекрасный соперник, я уважаю ее как спортсменку, но не как человека", — заявила украинская теннисистка.

"Люди, которые не смотрели матч, вероятно, будут критиковать меня, скажут: "Она такая су**, хорошо, что Вика ее обыграла", — сказала Костюк, добавив, что это все же был матч равных соперников.

Костюк критикует Азаренко главным образом потому, что она, будучи известной теннисисткой (дважды выигрывала турниры "Большого шлема" и входит в Совет игроков WTA), должна была сделать больше для поддержки украинских спортсменов.

[ + – ] Обзор теннисного матча 2 раунда US Open 2022 между Мартой Костюк и Викторией Азаренко.

Азаренко сказала, что не была удивлена таким поведением.

"Я всегда пожимаю руки оппонентам. У меня была похожая ситуация с [Дианой] Ястремской в Вашингтоне. Я просто прошла мимо. Не могу никого заставить жать мне руку. Сейчас это не самая главная вещь в мире", — сказала белорусская теннисистка.

После масштабного вторжения российских войск в Украину организаторы Уимблдона запретили спортсменам из Беларуси и РФ принимать участие в ежегодном турнире, однако впоследствии организаторы других чемпионатов и турниров разрешили им выступать под нейтральным флагом. Марта Костюк и другие украинские спортсмены в резкой форме высказывались против такого решения.

"Мою нацию ежедневно убивают, — говорила Костюк. — Представьте, что идет Вторая мировая, собираются пожертвования для евреев, а кто-то из немецких игроков заявляет, что хочет играть. Во время войны, не 70 лет спустя. Не думаю, что евреи бы это поняли".

Ранее Фокус сообщал, что болельщицу с флагом Украины выгнали с трибуны во время игры. Случай произошел на квалификационном матче турнира WTA 1000 в Цинциннати. На зрительницу из Украины пожаловались теннисистки из России. В итоге украинку попросили уйти с трибун.