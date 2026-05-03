"Достойная позиция": украинский дзюдоист показательно проигнорировал российский гимн на пьедестале

Спортсмен-дзюдоист, мастер спорта Украины Артем Лесюк, покинул пьедестал победителей во время турнира серии Грэндслем в Таджикистане, когда включили российский гимн.

Турнир по дзюдо проходил в городе Душанбе. Именно там Лесюк продемонстрировал свою гражданскую позицию, о чем 2 мая рассказали на Facebook-странице Федерации дзюдо Украины.

В соревнованиях Лесюк выступал в категории до 60 килограммов и занял второе место. В финале он уступил российскому дзюдоисту Аюбу Блиеву.

Во время церемонии награждения победителей турнира за мгновение до того, как должен был прозвучать гимн России, украинец демонстративно покинул пьедестал. Когда гимн закончился, Артем Лесюк вернулся обратно и встал среди лидеров соревнований.

Артем Лесюк покинул пьедестал, когда прозвучал гимн России

В федерации оценили такой поступок украинского дзюдоиста. Лесюка поблагодарили за такую позицию, назвав ее "достойной".

"Важный момент с церемонии награждения серебряного призера Grand Slam Dushanbe 2026 Артема Лесюка. Спасибо нашему спортсмену за достойную позицию", — говорится в сообщении на странице федерации.

В организации также отметили, что это первый подобный случай на турнирах мировой серии дзюдо с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

