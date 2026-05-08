МОК разрешил белорусам снова выступать на соревнованиях под своим флагом

Международный олимпийский комитет отменил ограничения по участию белорусских спортсменов в международных соревнованиях, которые были введены 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующее решение 7 мая принял исполнительный совет МОК, сообщила пресс-служба спортивного комитета.

"Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения относительно участия белорусских спортсменов, в том числе команд, в соревнованиях, проводимых под эгидой международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.

В МОК отметили, что нынешняя ситуация изменилась, а спортивные федерации получили больше возможностей самостоятельно принимать решения о допуске спортсменов из Беларуси к международным соревнованиям.

Відео дня

В то же время рекомендации относительно российских команд и государственных символов остаются в силе. МОК также подчеркнул, что участие атлетов в соревнованиях и в дальнейшем должно соответствовать принципам нейтральности.

Напомним, Украина требует от МОК проверки российских спортсменов.

Фокус также писал о том, как украинский дзюдоист показательно проигнорировал российский гимн на пьедестале.