Сняли все санкции: гимнастам из России и Беларуси разрешили соревноваться под своими флагами
Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) проголосовала за снятие всех санкций с российских и белорусских спортсменов, в том числе разрешила выступать на международных соревнованиях под национальными флагами.
European Gymnastics провела 48-часовое голосование, по результатам которого сняла все санкции с россиян и белорусов, сообщается на официальном сайте организации.
Это объяснили тем, что меры предосторожности World Gymnastics после решения от 18 мая больше не действуют. European Gymnastics должна ратифицировать соответствующие изменения на внеочередном онлайн-заседании Генеральной ассамблеи организации.
Отмечается, что с середины мая World Gymnastics позволила спортсменам из РФ и Беларуси соревноваться без ограничений, которые действовали с начала полномасштабного вторжения в Украину: с использованием государственной символики, например гимнов и флагов, во всех дисциплинах и международных стартах под эгидой организации.
Как и в случае с мировой организацию, новое решение будет касаться всех видов спорта, которые подчиняются континентальной организации:
- спортивной и художественной гимнастики;
- прыжков на батуте;
- спортивной акробатики;
- спортивной аэробики.
Таким образом россияне и белорусы смогут соревноваться без ограничений на гимнастических чемпионатах Европы уже в этом году.
Напомним, в мае МОК разрешил белорусам снова выступать на соревнованиях под своим флагом.
