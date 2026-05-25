Сняли все санкции: гимнастам из России и Беларуси разрешили соревноваться под своими флагами

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) проголосовала за снятие всех санкций с российских и белорусских спортсменов, в том числе разрешила выступать на международных соревнованиях под национальными флагами.

European Gymnastics провела 48-часовое голосование, по результатам которого сняла все санкции с россиян и белорусов, сообщается на официальном сайте организации.

Это объяснили тем, что меры предосторожности World Gymnastics после решения от 18 мая больше не действуют. European Gymnastics должна ратифицировать соответствующие изменения на внеочередном онлайн-заседании Генеральной ассамблеи организации.

Отмечается, что с середины мая World Gymnastics позволила спортсменам из РФ и Беларуси соревноваться без ограничений, которые действовали с начала полномасштабного вторжения в Украину: с использованием государственной символики, например гимнов и флагов, во всех дисциплинах и международных стартах под эгидой организации.

Как и в случае с мировой организацию, новое решение будет касаться всех видов спорта, которые подчиняются континентальной организации:

спортивной и художественной гимнастики;

прыжков на батуте;

спортивной акробатики;

спортивной аэробики.

Таким образом россияне и белорусы смогут соревноваться без ограничений на гимнастических чемпионатах Европы уже в этом году.

Напомним, в мае МОК разрешил белорусам снова выступать на соревнованиях под своим флагом.

