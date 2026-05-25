Марта Костюк розплакалась через обстріл 24 травня: удар за 100 м від матері та сестри (відео)

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня, розповіло медіа The Times. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

Після перемоги у першому турі чемпіонату Марта Костюк плакала через хвилювання за рідних у Києві, ідеться у статті британського медіа. Під час зустрічі з журналістами вона показала фото з України: дим та пожежу після прильоту, який стався за 100 м від батьківського будинку. Тенісистка сказала, що могла втратити матір та сестру, якби засіб ураження ЗС РФ вдарив ближче. З цією думкою вона почала гру зранку 24 травня, але зібралась та перемогла. З її слів, якби вона вийшла на поле в кінці турніру, то не змогла б впоратись з емоціями й результату не було б.

Костюк раділа тому, що "усі живі" і що вона успішно пройшла перший тур чемпіонату. На відео з пресконференції чути, що тенісистка проплакала половину ранку і не знала, чи впорається з матчем. Також українка розповіла, що листувалась з родиною текстовими повідомленнями та знає, що вони відчували та що пережили під час російської атаки. Вона наголосила, що усі її "думки та серце сьогодні з народом України".

"Якби це було на 100 метрів ближче, у мене, мабуть, сьогодні не було б мами та сестри. Це важко, але я дуже пишаюся собою сьогодні, тим, як ми всі з цим впоралися, і, знаєте, рада, що пройшла у другий тур і що всі живі", — сказала тенісистка.

Обстріл України — Марта Костюк показує кадри з Києва після удару 24 травня Фото: The Times

Результат Марти Костюк за підсумками першого туру 6:2, 6:3 на користь українки. При цьому її суперницею була 23-річна росіянка Оксана Селехметьєва, 89-та ракетка світу. Росіянка виїхала з РФ на початку вторгнення у 2022 році й за кілька днів до турніру у Франції отримала громадянство Іспанії, повідомили в іспанській федерації тенісу. Тим часом у Костюк ледь не втратила матір, сестру та двоюрідну бабусю, які перебували в будинку, за 100 м від якого влучив російський снаряд.

"Це було найближче, що будь-коли було до мого будинку, і саме це, мабуть, робить це найемоційнішим. Бувають кращі дні, бувають гірші, але так: цей [день війни РФ], я б сказала, був, безперечно, у трійці найгірших", — навело медіа слова Костюк.

Обстріл України — що сталось 24 травня

Зазначимо, під час обстрілу 24 травня більшість засобів ураження ЗС РФ були спрямовані на Київ, свідчать дані Повітряного командування та моніторингових каналів. Під удар потрапив Лук'янівський базар, ТЦ "Квадрат", низка культурних та урядових об'єктів у центрі Києва. На фото з місця подій, опублікований ДСНС, бачимо, як вогонь випалив торгівельні майданчики, а в іншій точці — склалась секція п'ятиповерхівки. Згідно з даними ОВА та КМДА, у Києві влучання та падіння уламків зафіксували в усіх столичних районах: загинуло двоє жінок та ще сотні громадян отримали поранення.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час удару РФ 24 травня отримали пошкодження 300 об'єктів в Києві та в інших регіонах країни.