Марта Костюк расплакалась из-за обстрела 24 мая: удар в 100 м от матери и сестры (видео)

Украинская теннисистка Марта Костюк победила в первом туре Открытого чемпионата Франции, а игра происходила именно тогда, когда Российская Федерация ударила по Киеву 24 мая, рассказало медиа The Times. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

После победы в первом туре чемпионата Марта Костюк плакала из-за волнения за родных в Киеве, говорится в статье британского медиа. Во время встречи с журналистами она показала фото из Украины: дым и пожар после прилета, который произошел в 100 м от родительского дома. Теннисистка сказала, что могла потерять мать и сестру, если бы средство поражения ВС РФ ударило ближе. С этой мыслью она начала игру утром 24 мая, но собралась и победила. По ее словам, если бы она вышла на поле в конце турнира, то не смогла бы справиться с эмоциями и результата не было бы.

Костюк радовалась тому, что "все живы" и что она успешно прошла первый тур чемпионата. На видео с пресс-конференции слышно, что теннисистка проплакала половину утра и не знала, справится ли с матчем. Также украинка рассказала, что переписывалась с семьей текстовыми сообщениями и знает, что они чувствовали и что пережили во время российской атаки. Она подчеркнула, что все ее "мысли и сердце сегодня с народом Украины".

Відео дня

"Если бы это было на 100 метров ближе, у меня, пожалуй, сегодня не было бы мамы и сестры. Это тяжело, но я очень горжусь собой сегодня, тем, как мы все с этим справились, и, знаете, рада, что прошла во второй тур и что все живы", — сказала теннисистка.

Обстрел Украины — Марта Костюк показывает кадры из Киева после удара 24 мая Фото: The Times

Результат Марты Костюк по итогам первого тура 6:2, 6:3 в пользу украинки. При этом ее соперницей была 23-летняя россиянка Оксана Селехметьева, 89-я ракетка мира. Россиянка выехала из РФ в начале вторжения в 2022 году и за несколько дней до турнира во Франции получила гражданство Испании, сообщили в испанской федерации тенниса. Тем временем Костюк едва не потеряла мать, сестру и двоюродную бабушку, которые находились в доме, в 100 м от которого попал российский снаряд.

"Это было самое близкое, что когда-либо было к моему дому, и именно это, пожалуй, делает это самым эмоциональным. Бывают лучшие дни, бывают худшие, но да: этот [день войны РФ], я бы сказала, был, бесспорно, в тройке худших", — привело медиа слова Костюк.

Обстрел Украины — что произошло 24 мая

Отметим, во время обстрела 24 мая большинство средств поражения ВС РФ были направлены на Киев, свидетельствуют данные Воздушного командования и мониторинговых каналов. Под удар попал Лукьяновский базар, ТЦ "Квадрат", ряд культурных и правительственных объектов в центре Киева. На фото с места событий, опубликованном ГСЧС, видим, как огонь выжег торговые площадки, а в другой точке — сложилась секция пятиэтажки. Согласно данным ОГА и КГГА, в Киеве попадание и падение обломков зафиксировали во всех столичных районах: погибли две женщины и еще сотни граждан получили ранения.

Напоминаем, президент Владимир Зеленский заявил, что во время удара РФ 24 мая получили повреждения 300 объектов в Киеве и в других регионах страны.