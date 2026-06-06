Грузинські вболівальники під час матчу зарядили знаменитий хіт про Путіна (відео)

Вболівальники збірної Грузії під час матчу їхньої команди проти Бахрейну зарядили популярну кричалку про російського диктатора Володимира Путіна.

Традиційно вони виконували пісню під звуки барабану. Відео опублікував акаунт NSTRIKE у X.

Ультрас грузинської національної збірної зарядив знаменитий мотив "Путін х***о" під час домашньої гри проти Бахрейну. Господарі виграли цей матч з рахунком 2:0.

Примітно, що це не перший випадок, коли грузинські вболівальники співають цю пісню. Під час Євро-2024 із трансляції російського телеканалу "Матч ТВ" було видалено фрагмент, на якому вболівальники грузинської збірної скандували "Путін х**ло".

У серпні 2008 року Росія напала на Грузію. Станом на зараз РФ незаконно контролює близько 20% земель Грузії — регіони Абхазія та Цхінвальський регіон (Південна Осетія).

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Нагадаємо, що грузинський футболіст Хвіча Кварацхелія після фіналу Ліги чемпіонів відмовився відповідати журналісту російською мовою. Це сталося в зоні для преси після переможного матчу ПСЖ проти Арсенала. Журналіст звернувся до Кварацхелії російською мовою та попросив його поділитися емоціями після гри. У відповідь футболіст англійською сказав: "No, I can’t speak, sorry" ("Ні, я не можу говорити, перепрошую"). Після цього він продовжив спілкування з грузинськими журналістами рідною мовою.