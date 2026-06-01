"Не можу говорити": переможець Ліги чемпіонів із Грузії відмовився розмовляти російською (відео)

Грузинський футболіст Хвіча Кварацхелія після фіналу Ліги чемпіонів відмовився відповідати журналісту російською мовою. Це сталося в зоні для преси після переможного матчу ПСЖ проти Арсенала.

Про це повідомило грузинське видання PUBLIKA, яке опублікувало відео спілкування футболіста з пресою.

Журналіст звернувся до Кварацхелії російською мовою та попросив його поділитися емоціями після гри. У відповідь футболіст англійською сказав: “No, I can’t speak, sorry” ("Ні, я не можу говорити, перепрошую"). Після цього він продовжив спілкування з грузинськими журналістами рідною мовою.

Хвіча Кварацхелія став одним із героїв фіналу Ліги чемпіонів. 25-річний уродженець Тбілісі, який виступає в атаці за ПСЖ і збірну Грузії, заробив пенальті у другому таймі. Це допомогло парижанам зрівняти рахунок і перевести матч у додатковий час.

Раніше футболіст виступав за російські команди “Локомотив” і “Рубін”. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він залишив країну, повернувся до Грузії та провів пів року в батумському Динамо.

За підсумками сезону-2025/2026 Кварацхелію визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів. У турнірі він провів 16 матчів, забив 10 голів і віддав шість результативних передач.

ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів вдруге поспіль. Минулого сезону команда Луїса Енріке у фіналі розгромила Інтер з рахунком 5:0.

ПСЖ вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі турніру парижани обіграли лондонський Арсенал у серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:3 після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час. Український захисник Ілля Забарний з'явився на полі в другому екстратаймі та допоміг команді здобути трофей.

Нагадаємо, після перемоги ПСЖ над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів у Парижі спалахнули масові заворушення. Фанати палили автомобілі, будували барикади, трощили вітрини магазинів і вступали в сутички з поліцією. За даними МВС Франції, правоохоронці затримали щонайменше 326 людей по всій країні, з них 235 — у Парижі.