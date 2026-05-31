Перемога ПСЖ закінчилась погромами, підпалами та сотнями затриманих у Парижі (відео)

Фанати французької футбольної команди "ПСЖ" після її перемоги над лондонським "Арсеналом" у фіналі Ліги Чемпіонів влаштували погроми з підпалами у столиці Франції — Парижі.

Уболівальники влаштувлаи сутички з правоохоронцями, підпалювали авто та трощили вітрини на своєму шляху. пише Deutsche Welle.

Одразу після фінального свистка у Парижі почалися справжні вуличні бої.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що силовики затримали щонайменше 326 осіб по всій країні. Основний удар припав на столицю, тут під вартою опинилися 235 людей.

Ситуація загострилася ще під час матчу. Конфлікти спалахнули, коли "Арсенал" вирвався вперед у серії пенальті. На проспект Єлисейські поля вийшли близько 20 000 людей. Натовп почав некеровано запускати феєрверки та сигнальні ракети.

Епіцентром агресії став не лише центр міста. Біля стадіону Парк де Пренс, домашньої арени ПСЖ, зібралося понад 1 000 фанатів. Бунтівники почали будувати барикади з вуличних велосипедів та підпалювати їх.

Також хулігани розтрощили пекарню та ресторан поблизу стадіону. Натовп навіть зміг тимчасово заблокувати Периферію — головну кільцеву дорогу навколо Парижа. Поліція була змушена застосувати силу, щоб відновити рух транспорту.

Як зазначають журнаілсти, наразі ситуація в місті стабілізувалася, проте комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки погромів.

Нагадаємо, 30 травня французький "ПСЖ" став переможцем фіналу Ліги чемпіонів-2026.

