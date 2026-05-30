Два сезони поспіль: ПСЖ із Забарним стали переможцями фіналу Ліги чемпіонів-2026 (фото)

У суботу, 20 травня, в Будапешті на стадіоні імені Ференца Пушкаша відбувся фінал Ліги Чемпіонів між французьким ПСЖ і лондонським Арсеналом. У результаті напруженого матчу перемогу здобули парижани у серії післяматчевих пенальті.

Команди протягом матчу обмінювали гострими моментами та атаки, однак першими забили "каноніри" на 6-ій завдяки зусиллями Кая Гаверца. Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

На початку матчу через помилку захисників своєю нагодою скористався хавбек Арсеналу, проскочивши захист і пробив у ближній кут. Так "каноніри" повели в рахунку 0-1.

Початок фіналу в Будапешті Фото: UEFA

Протягом першого тайму парижанами намагалися відновити перевагу, однак рахунок на табло залишився без змін попри шість компенсованих хвилин матчу. Вже на початку другого тайму команда Луїса Енріке почала поступово атакували суперників.

Хаверц відкрив рахунок на 6-ій хвилині матчу Фото: UEFA

На 62-ій хвилині захисник "Арсеналу" порушив правила у штрафному майданчику проти гравця ПСЖ Хвічі Кварацхелії. Після перегляду відеоповтору суддя підтвердив рішення про пенальті, яке реалізував Усман Дембеле.

Дембеле зрівнює рахунок у матчі Фото: UEFA

Протягом наступних тридцяти хвилин команди намагалися забити переможний м'яч, однак жодній зі сторін цього не вдалося. Основний час матчу команди завершили з рахунком 1-1.

Команди розпочали екстра-тайм серією замін в обох складах, однак суттєвих змін у намаганні переламати гру не вийшло. У другому екстратаймі на заміну вийшов український захисник Ілля Забарний.

Колективи з Парижа та Лондона провели два екстратайми та довели матч до серії післяматчевих пенальті. В результаті напруженої боротьби перемогу в серії пенальті з рахунком 4-3 здобули парижани, захистивши свій титул чемпіона.

