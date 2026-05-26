Іранські футболісти все-таки потраплять на Чемпіонат світу в США: як це станеться

Збірна Ірану з футболу проведе ніч у Мексиці і вирушить до США в дні своїх трьох матчів чемпіонату світу після того, як Вашингтон відмовився прийняти команду на турнір.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що ФІФА звернулася до її уряду після того, як влада США заявила, що не хоче, щоб іранські футболісти залишалися в країні впродовж усього турніру з 11 червня до 19 липня, незважаючи на те, що Іран має зіграти там три матчі в групі G, пише Reuters.

Візи на Чемпіонат футболісти отримували в Анкарі

"У нас немає підстав відмовляти їм у можливості залишитися в Мексиці", — заявила Шейнбаум на своїй щоденній пресконференції.

Іран має зіграти з Новою Зеландією в Лос-Анджелесі 15 червня, з Бельгією в Лос-Анджелесі 21 червня і з Єгиптом у Сіетлі 26 червня.

У березні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може брати участь у чемпіонаті світу з футболу, але вважає недоречною присутність іранської команди у Сполучених Штатах "заради їхнього власного життя і безпеки".

Іранські футболісти і персонал отримали візи в посольстві Канади в Анкарі, Туреччина, перед чемпіонатом світу.

Глава іранської футбольної федерації Мехді Тадж заявив у суботу, що на час турніру базу команди буде перенесено з Аризони в мексиканське прикордонне місто Тіхуана. ФІФА підтвердила цей переїзд у понеділок.

Тадж додав, що цей обмін допоможе уникнути проблем з візами і дасть змогу здійснювати прямі рейси Iran Air до Мексики.

Плани Ірану щодо проведення чемпіонату світу з футболу перебувають під пильною увагою з кінця лютого, коли Сполучені Штати приєдналися до Ізраїлю в атаках на Іран, спровокувавши війну, що спричинила сумніви щодо того, чи відправить Тегеран свою команду грати в одній із країн-господарок турніру.

У березні Тадж заявив, що Іран веде переговори з ФІФА про перенесення групових матчів до Мексики з міркувань безпеки, а Шейнбаум сказав, що Мексика буде не проти прийняти їх. ФІФА залишила розклад без змін.

Невизначеність підживлювала ширші спекуляції щодо місця Ірану на турнірі. У квітні посланник Трампа з питань глобального партнерства Паоло Замполлі запропонував замінити Іран на Італію, що викликало зневажливу реакцію з боку італійських чиновників і ФІФА.

Іран кваліфікувався на четвертий поспіль чемпіонат світу, посівши перше місце у своїй групі в третьому раунді азіатського відбіркового турніру минулого року.

