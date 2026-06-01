"Не могу говорить": победитель Лиги чемпионов из Грузии отказался разговаривать на русском (видео)

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия после финала Лиги чемпионов отказался отвечать журналисту на русском языке. Это произошло в зоне для прессы после победного матча ПСЖ против Арсенала.

Об этом сообщило грузинское издание PUBLIKA, которое опубликовало видео общения футболиста с прессой.

Журналист обратился к Кварацхелии на русском языке и попросил его поделиться эмоциями после игры. В ответ футболист на английском сказал: "No, I can't speak, sorry" ("Нет, я не могу говорить, извините"). После этого он продолжил общение с грузинскими журналистами на родном языке.

Хвича Кварацхелия стал одним из героев финала Лиги чемпионов. 25-летний уроженец Тбилиси, выступающий в атаке за ПСЖ и сборную Грузии, заработал пенальти во втором тайме. Это помогло парижанам сравнять счет и перевести матч в дополнительное время.

Відео дня

Ранее футболист выступал за российские команды "Локомотив" и "Рубин". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он покинул страну, вернулся в Грузию и провел полгода в батумском Динамо.

По итогам сезона-2025/2026 Кварацхелию признали лучшим игроком Лиги чемпионов. В турнире он провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов во второй раз подряд. В прошлом сезоне команда Луиса Энрике в финале разгромила Интер со счетом 5:0.

ПСЖ во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира парижане обыграли лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Украинский защитник Илья Забарный появился на поле во втором экстратайме и помог команде добыть трофей.

Напомним, после победы ПСЖ над Арсеналом в финале Лиги чемпионов в Париже вспыхнули массовые беспорядки. Фанаты жгли автомобили, строили баррикады, крушили витрины магазинов и вступали в столкновения с полицией. По данным МВД Франции, правоохранители задержали по меньшей мере 326 человек по всей стране, из них 235 — в Париже.