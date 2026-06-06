Грузинские болельщики во время матча зарядили знаменитый хит о Путине (видео)

Болельщики сборной Грузии во время матча их команды против Бахрейна зарядили популярную кричалку о российском диктаторе Владимире Путине.

Традиционно они исполняли песню под звуки барабана. Видео опубликовал аккаунт NSTRIKE в X.

Ультрас грузинской национальной сборной зарядил знаменитый мотив "Путин х***о" во время домашней игры против Бахрейна. Хозяева выиграли этот матч со счетом 2:0.

Примечательно, что это не первый случай, когда грузинские болельщики поют эту песню. Во время Евро-2024 из трансляции российского телеканала "Матч ТВ" был удален фрагмент, на котором болельщики грузинской сборной скандировали "Путин х**ло".

В августе 2008 года Россия напала на Грузию. По состоянию на сейчас РФ незаконно контролирует около 20% земель Грузии — регионы Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия).

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Напомним, что грузинский футболист Хвича Кварацхелия после финала Лиги чемпионов отказался отвечать журналисту на русском языке. Это произошло в зоне для прессы после победного матча ПСЖ против Арсенала. Журналист обратился к Кварацхелии на русском языке и попросил его поделиться эмоциями после игры. В ответ футболист на английском сказал: "No, I can't speak, sorry" ("Нет, я не могу говорить, извините"). После этого он продолжил общение с грузинскими журналистами на родном языке.