Бывший полузащитник сборной Украины Александр Горшков опозорился поездкой в оккупированный Россией Луганск, где он принял участие в пропагандистских мероприятиях.

Горшков в частности встретился с так называемым главой непризнанной "ЛНР" Леонидом Пасечником и присоединился к пропагандистской акции. Об этом пишет издание "Чемпион" со ссылкой на данные росСМИ.

В ходе своего визита в оккупированный Луганск спортсмен пообещал провести футбольный мастер-класс, а также принять участие в организации товарищеского матча.

Что известно о карьере Горшкова

Александр Горшков — уроженец Луганской области. За время построения карьеры в украинском футболе играл за ряд команд, в частности киевский СКА, винницкую "Ниву" и "Черноморец".

В 1994 году футболист уехал жить в РФ. Там он продолжал карьеру, играя за клубы "Жемчужина", "Зенит" и "Сатурн". Через несколько лет Горшков даже сыграл два товарищеских матча за российскую сборную.

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После этого его пригласили в сборную Украины. В составе сборной он провел всего 4 матча в отборе на "Евро-2004". Во время матчей Горшков отметился двумя голами в ворота Армении и Испании.

Стоит заметить, что бывший игрок украинской сборной еще с 2018 года находится в базе "Миротворца". Туда футболист был занесен после того, как его поймали на нарушении границы во время поездки в оккупированный Крым. Также Горшков отметился участием в различных пропагандистских российских акциях и в попытках легализовать аннексию украинского Крыма.

Напомним, 6 июня в соцсетях показали, как грузинские болельщики во время матча зарядили известный хит о Путине.

Также "Суспільне" сообщало, как украинских параармреслеров оштрафовали на соревнованиях в Будапеште из-за того, что отказались стоять на пьедестале под российский гимн.