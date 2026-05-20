Певец Shaman перекрестился перед своими портретами: кадр с любимцем Путина попал на камеру

Российский певец-путинист Ярослав Дронов, более известный как Shaman, оконфузился перед концертом в Твери.

Артист перед выступлением осмотрел выставку картин своей поклонницы Жанны Сивцовой "Я рисую Shaman", которая проходила в фойе ДК "Пролетарка", и в какой-то момент, стоя перед несколькими из портретов, перекрестился. На это видео, опубликованное в фан-группе Дронова в соцсетях, обратило внимание издание "Медуза".

Непонятно, знали ли певец о том, что его снимают, но со стороны выглядит все, как случайная запись.

Концерты Shaman проходят в Твери 19 и 20 мая.

Shaman: что о нем известно

Shaman до 2022 года позиционировал себя как поп-рок исполнитель, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начал открыто поддерживать политику Путина и так называемую "СВО". Украина, а также ряд европейских стран, запретили въезд Дронову из-за его поддержки агрессии РФ.

Главными хитами Shaman стали песни "Я Русский", "Встанем" и другие. В РФ Дронова периодически критикуют за многомиллионные гонорары, которые он получал за свои выступления из скудных бюджетов дотационных городов. Суммы выплат за выход артиста на сцену достигали 40 млн рублей.

В 2023 году Дронова критиковали за клип на песню "Мы". В нем Shaman шагал по Красной площади в кожаном костюме и с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России.

В июле 2024 года Путин присвоил ему звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Певец стал доверенным лицом главы Кремля во время предвыборной кампании.

В октябре 2025 года Shaman выступил на сцене театра "Мансудэ" в Пхеньяне, после чего оказался в объятиях северокорейского лидера Ким Чен Ына. Позже он посвятил ему песню.

Напомним, Фокус писал, что

Ярослав Дронов женился на директоре Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Свадьба прошла в оккупированном Донецке, а жених и невеста выбрали милитари-образы от французского бренда Saint Laurent.

Shaman, который приехал "поднимать боевой дух" оккупантов, случайно выдал позиции ВС РФ в Херсонской области.

Также сообщалось, что 25 февраля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Дронову подозрение в оправдании российской агрессии, поддержке оккупации и глорификации военных.