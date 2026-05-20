Співак Shaman перехрестився перед своїми портретами: кадр з улюбленцем Путіна потрапив на камеру

Російський співак-путініст Ярослав Дронов, більш відомий як Shaman, осоромився перед концертом у Твері.

Артист перед виступом оглянув виставку картин своєї прихильниці Жанни Сівцової "Я малюю Shaman", що відбувалася у фойє ДК "Пролетарка", і в якийсь момент, стоячи перед кількома з портретів, перехрестився. На це відео, опубліковане у фангрупі Дронова в соцмережах, звернуло увагу видання "Медуза".

Незрозуміло, чи знав співак про те, що його знімають, але збоку виглядає все, як випадковий запис.

Концерти Shaman проходять у Твері 19 і 20 травня.

Shaman: що про нього відомо

Shaman до 2022 року позиціонував себе як поп-рок виконавець, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почав відкрито підтримувати політику Путіна і так звану "СВО". Україна, а також низка європейських країн, заборонили в'їзд Дронову через його підтримку агресії РФ.

Головними хітами Shaman стали пісні "Я Русский", "Встанем" та інші. У РФ Дронова періодично критикують за багатомільйонні гонорари, які він отримував за свої виступи з мізерних бюджетів дотаційних міст. Суми виплат за вихід артиста на сцену сягали 40 млн рублів.

У 2023 році Дронова критикували за кліп на пісню "Мы". У ньому Shaman крокував Красною площею у шкіряному костюмі і з нарукавною пов'язкою у стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.

У липні 2024 року Путін присвоїв йому звання "Заслужений артист Російської Федерації". Співак став довіреною особою глави Кремля під час передвиборчої кампанії.

У жовтні 2025 року Shaman виступив на сцені театру "Мансуде" в Пхеньяні, після чого опинився в обіймах північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Пізніше він присвятив йому пісню.

Нагадаємо, Фокус писав, що

Ярослав Дронов одружився з директоркою Ліги безпечного інтернету Катериною Мізуліною. Весілля відбулося в окупованому Донецьку, а наречений і наречена обрали мілітарі-образи від французького бренду Saint Laurent.

Shaman, який приїхав "піднімати бойовий дух" окупантів, випадково видав позиції ЗС РФ у Херсонській області.

Також повідомлялося, що 25 лютого 2025 року Служба безпеки України (СБУ) заочно висунула Дронову підозру у виправданні російської агресії, підтримці окупації та глорифікації військових.