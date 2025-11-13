Російський співак Shaman випадково засвітив позиції окупантів у Херсонській області
Російський співак Ярослав Дронов, більш відомий як Shaman, який приїхав "піднімати бойовий дух" окупантів, випадково видав позиції ЗС РФ у Херсонській області.
Він опублікував відео, за яким аналітики Molfar Intelligence Institute швидко вирахували, де він перебував.
Серед зачіпок, які вони відзначили, — характерна дерев'яна будівля з дахом, трансформатор біля стовпа, маскувальна сітка, дорожні знаки, біотуалети та автомобілі УАЗ.
Завдяки цим деталям фахівці встановили координати локації — 46.310545419530364, 34.77782752782351, поблизу Рикова Херсонської області.
Хоча цей момент мав місце ще 2023 року, ЗМІ розповіли про нього тільки зараз.
Shaman до 2022 року позиціонував себе як поп-рок виконавець, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ до України почав відкрито підтримувати політику путіна і так звану "СВО". Україна, а також низка європейських країн, заборонили в'їзд Дронову через його підтримку агресії РФ.
Головними хітами Shaman стали пісні "Я Русский", "Встанем" та інші. У РФ Дронова періодично критикують за багатомільйонні гонорари, які він отримував за свої виступи з мізерних бюджетів дотаційних міст. Суми виплат за вихід артиста на сцену сягали 40 млн рублів.
У 2023 році Дронова критикували за кліп на пісню "Мы". У ньому Shaman крокував Красною площею у шкіряному костюмі і з нарукавною пов'язкою у стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.
У жовтні цього року Shaman виступив на сцені театру "Мансуде" в Пхеньяні, після чого опинився в обіймах північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Пізніше він присвятив йому пісню.
Нещодавно Дронов одружився з директоркою Ліги безпечного інтернету Катериною Мізуліною. Весілля відбулося в окупованому Донецьку, а наречений і наречена обрали мілітарі-образи від французького бренду Saint Laurent.