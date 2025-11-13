Російський співак Shaman випадково засвітив позиції окупантів у Херсонській області

Російський співак Ярослав Дронов, більш відомий як Shaman, який приїхав "піднімати бойовий дух" окупантів, випадково видав позиції ЗС РФ у Херсонській області.

Він опублікував відео, за яким аналітики Molfar Intelligence Institute швидко вирахували, де він перебував.

Серед зачіпок, які вони відзначили, — характерна дерев'яна будівля з дахом, трансформатор біля стовпа, маскувальна сітка, дорожні знаки, біотуалети та автомобілі УАЗ.

Завдяки цим деталям фахівці встановили координати локації — 46.310545419530364, 34.77782752782351, поблизу Рикова Херсонської області.

Аналітики відзначили низку моментів, за якими встановили розташування військових

Хоча цей момент мав місце ще 2023 року, ЗМІ розповіли про нього тільки зараз.

Shaman до 2022 року позиціонував себе як поп-рок виконавець, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ до України почав відкрито підтримувати політику путіна і так звану "СВО". Україна, а також низка європейських країн, заборонили в'їзд Дронову через його підтримку агресії РФ.

Відео дня

Головними хітами Shaman стали пісні "Я Русский", "Встанем" та інші. У РФ Дронова періодично критикують за багатомільйонні гонорари, які він отримував за свої виступи з мізерних бюджетів дотаційних міст. Суми виплат за вихід артиста на сцену сягали 40 млн рублів.

У 2023 році Дронова критикували за кліп на пісню "Мы". У ньому Shaman крокував Красною площею у шкіряному костюмі і з нарукавною пов'язкою у стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.

Фото: Скрин відео

У жовтні цього року Shaman виступив на сцені театру "Мансуде" в Пхеньяні, після чого опинився в обіймах північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Пізніше він присвятив йому пісню.

Нещодавно Дронов одружився з директоркою Ліги безпечного інтернету Катериною Мізуліною. Весілля відбулося в окупованому Донецьку, а наречений і наречена обрали мілітарі-образи від французького бренду Saint Laurent.