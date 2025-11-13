Российский певец Shaman случайно засветил позиции оккупантов в Херсонской области

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, который приехал "поднимать боевой дух" оккупантов, случайно выдал позиции ВС РФ в Херсонской области.

Он опубликовал видео, по которому аналитики Molfar Intelligence Institute быстро вычислили, где он находился.

Среди зацепок, которые они отметили, – характерное деревянное здание с крышей, трансформатор у столба, маскировочная сетка, дорожные знаки, биотуалеты и автомобили УАЗ.

Благодаря этим деталям специалисты установили координаты локации — 46.310545419530364, 34.77782752782351, вблизи Рыкова Херсонской области.

Аналитики отметили ряд моментов, по которым установили расположение военных

Хотя этот момент имел место еще в 2023 году, СМИ рассказали о нем только сейчас.

Shaman до 2022 года позиционировал себя как поп-рок исполнитель, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начал открыто поддерживать политику путина и так называемую "СВО". Украина, а также ряд европейских стран, запретили въезд Дронову из-за его поддержки агрессии РФ.

Главными хитами Shaman стали песни "Я Русский", "Встанем" и другие. В РФ Дронова периодически критикуют за многомиллионные гонорары, которые он получал за свои выступления из скудных бюджетов дотационных городов. Суммы выплат за выход артиста на сцену достигали 40 млн рублей.

В 2023 году Дронова критиковали за клип на песню "Мы". В нем Shaman шагал по Красной площади в кожаном костюме и с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России.

Фото: Скрин видео

В октябре этого года Shaman выступил на сцене театра "Мансудэ" в Пхеньяне, после чего оказался в объятиях северокорейского лидера Ким Чен Ына. Позже он посвятил ему песню.

Недавно Дронов женился на директоре Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Свадьба прошла в оккупированном Донецке, а жених и невеста выбрали милитари-образы от французского бренда Saint Laurent.