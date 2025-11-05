Патриотизм по-российски: Мизулина и Шаман поженились в милитари-образах от Ива Сен-Лорана

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписалась с певцом-пропагандистом SHAMAN (Ярославом Дроновым) в оккупированном Донецке. И хоть росСМИ назвали свадьбу "скромной", оказалось, что на наряды из страны НАТО парочка потратила около двух тысяч евро.

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов, главный певец-пропагандист современной России, расписались после слухов о романе. И оказалось, что "скромная" свадьба в ЗАГСе оккупированного Донецка, не такая уж и скромная, пишет ряд росСМИ.

Свадьба Дронова и Мизулиной-младшей Фото: Скриншот

На Мизулиной-младшей и Дронове были милитари-образы от французского бренда Saint Laurent (ранее Yves Saint Laurent), который входит в конгломерат Kering, принадлежащий Франсуа Пино.

Официально бренд в РФ после 2022 года не представлен, но продается в Московском ЦУМе.

Мизулина и Дронов решили быть непатриотичными, но модными Фото: Скриншот

Стоимость жакета Мизулиной – около 1200 евро, рубашки Дронова – около 1000 евро. Примечательно, но бархатная версия жакета изумрудного цвета обошлась бы дочке сенатора куда дороже – она стоит около 3000 евро.

Відео дня

Екатерина Мизулина и Shaman – что известно

Екатерина Мизулина — дочь известного сенатора РФ Елены Мизулиной, сейчас занимает пост главы Лиги безопасного интернета. В сферу интересов организации входит "защита детей от вредоносного контента в Сети и регулирование цифрового пространства". Известна тем, что периодически попадает в скандалы, угрожая своим критикам сроками за "дискредитацию" российской армии и при этом утверждает, что в РФ есть свобода слова.

Екатерина Мизулина - дочь российской сенаторки

Ярослав Дронов (SHAMAN) – главный певец-пропагандист России, сменивший на этом посту Олега Газманова. Пик его популярности пришелся на период после начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины. Его главными хитами стали песни "Я Русский", "Встанем" и другие. В РФ Дронова периодически критикуют за многомиллионные гонорары, которые он получал за свои выступления из скудных бюджетов дотационных городов. Суммы выплат за выход артиста на сцену достигали 40 млн рублей.

Дронов в КНДР Фото: KCNA

Мизулина старше Шамана на семь лет.

Напомним, в 2023 году Дронова критиковали за клип на песню "Мы". В нем Shaman шагал по Красной площади в кожаном костюме и с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России. Ряд обозревателей отметили, что образ Дронова напоминает юношу-нациста из фильма "Кабаре".

А в 2025 году Дронова возили в КНДР, где он выступал перед Ким Чен Ыном.