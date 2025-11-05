Российский певец SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу в оккупированном Донецке (фото)

5 ноября российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в оккупированном Донецке.

В частности, в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором показан процесс регистрации брака: пара была одета в зеленые наряды, а сама церемония проходила в донецком ЗАГСе.

"В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались", — говорится в заметке российской пропагандистки.

SHAMAN и пропагандистка Екатерина Мизулина поженились в оккупированном Донецке Фото: Скриншот из видео

Информацию о поездке и церемонии подтвердил также жених. Вместе с Екатериной Мизулиной они приехали в оккупированный Донецк, чтобы отметить День народного единства и почтить память российских захватчиков, погибших во время боевых действий на территории Украины.

В рамках поездки пара посетила Военно-мемориальный комплекс "Донецкое море", где почтила память погибших российских оккупантов.

Также молодожены посетили Храм святых благоверных Петра и Февронии, где пообщались с клириком храма, протоиереем Евгением, и получили благословение на будущее.

Как пишут российские СМИ, на свадьбе присутствовали глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и военный корреспондент проекта WarGonzo Екатерина Романова, известные своей пророссийской активностью в медиа.

Стоит отметить, что публичное подтверждение их отношений произошло еще в марте 2025 года, когда SHAMAN назвал Мизулину своей девушкой. Тогда певец заявил со сцены: "Мы пара, мы встречаемся и мы — вместе", после чего поцеловал свою избранницу.

Напомним, что недавно Екатерина Мизулина во время встречи с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища пела песню "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс".

Ранее СМИ предполагали, что новой любовницей президента РФ является Екатерина Мизулина. Также глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова подтвердила, что она даже внешне подходит под типаж женщин, которые всегда нравились главе Кремля.