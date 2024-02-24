Екатерина Мизулина в РФ спела песню группы "Бумбокс", лидер которой служит в ВСУ (видео)

По словам журналистов,"Бумбокс" был очень популярен в России 2000-х, но после аннексии Крыма в 2014-м коллектив отказался от выступлений в РФ.

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Глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища пела песню "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс". Ее лидер Андрей Хлывнюк служит в ВСУ. Об этом сообщает российское издание "ASTRA".

"Вместе с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Екатерина Мизулина подпевала песне украинской группы "Бумбокс" под названием "Вахтерам", — сказано в сообщении.

Екатерина Мизулина спела песню группы "Бумбокс"

Издание отметило, что это одна из главных песен в карьере группы "Бумбокс". Так, "Вахтерам" вышла в 2006 году и быстро стала хитом в русскоязычной среде.

По словам журналистов,"Бумбокс" был очень популярен в России 2000-х, но после аннексии Крыма в 2014-м коллектив отказался от выступлений в России. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк пошел служить в ВСУ.

Сообщается, что песня "Вахтерам" рассказывает о проблемах в отношениях. В ней много отсылок на прием наркотиков.

"Мизулина при этом регулярно жалуется в надзорные органы на "пропаганду наркотиков" в песнях российских музыкантов", — отметили журналисты.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина — российский политический деятель. Является главой Лиги безопасного интернета. Она дочь сенатора Елены Мизулиной. Как отметило издание "Медиазона", Екатерина Мизулина и ее "Лига" инициирует преследование музыкантов в России, которые выступают против вторжения в Украину.

Напомним, 7 февраля стало известно, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил нагрудный знак за защиту Украины. Он является военнослужащим подразделения воздушной разведки. Певец руководит легким ударно-разведывательным беспилотником под названием "Каратель".

Также СМИ сообщали, что Екатерина Мизулина может оказаться новой любовницей президента РФ Владимира Путина. Информацию подтвердила и российская активистка, а также глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Екатерина Мизулина даже внешне подходит под типаж женщин, которые всегда нравились Путину.