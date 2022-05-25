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Стиль жизни Российско-украинская война

Андрей Хлывнюк отправился воевать на восток Украины

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Андрей Хливнюк, Андрей Хливнюк в терробороне, Андрей Хливнюк на востоке Украины, где сейчас Андрей Хливнюк
Фото: andriihorolski | Андрей Хлывнюк

Ранее музыкант вступил в ряды Теробороны.

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отправился воевать на восток Украины. Об этом сообщил в своем Facebook украинский журналист Юрий Марченко.

По словам журналиста, он встретил фронтмена "Бумбокса" в Киеве и пообещал ему купить безалкогольное пиво, которое Андрей нигде не мог найти.

"Он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом безалкогольного пива…. А я в тот же момент понял: моя главная миссия на этой войне — немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока". Так я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", — рассказал Юрий Марченко.

Юрий Марченко сообщил, что Андрей Хлывнюк отправился воевать на Восток

Ранее Андрей Хлывнюк, как и ряд других украинских музыкантов, вступил в ряды Теробороны, однако ради безопасности не сообщал о своем передвижении по городам Украины.

В конце марта 2022 певец получил ранение лица в результате минометного обстрела, однако никто из его напарников не пострадал.

Напомним, будучи в Теробороне, Андрей Хлывнюк записал свою версию украинской песни "Ой, у лузі червона калина", ставшей вирусной в Сети. На слова музыканта легендарная британская группа Pink Floyd записала музыку и выпустила как отдельную песню. Трек в первые дни возглавлял чарты десятков стран мира. А деньги с монетизации песни пойдут на помощь Украине.

Также Фокус писал об украинских звездах, отправившихся воевать за Украину, покинув мир шоу-бизнеса. В их числе Макс Барских, Ярмак, Тамерлан и другие музыканты.