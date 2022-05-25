Раніше музикант вступив у лави Тероборони.

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Український співак і лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вирушив воювати на схід України. Про це повідомив у своєму Facebook український журналіст Юрій Марченко.

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За словами журналіста, він зустрів фронтмена "Бумбокса" у Києві та пообіцяв йому купити безалкогольне пиво, яке Андрій ніде не міг знайти.

"Він беззлобно поскаржився, що не зміг купити в магазині поруч безалкогольного пива…. А я в той же момент зрозумів: моя головна місія на цій війні — негайно знайти Андрію безалкогольне пиво. Оббігав магазини навколо, знайшов, накупив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він так скромно: "Дякую, вип'ємо, коли повернуся зі Сходу". Так я свою головну місію виконав і одночасно не виконав", — розповів Юрій Марченко.

[ + – ] Юрій Марченко повідомив, що Андрій Хливнюк відправився воювати на Схід

Раніше Андрій Хливнюк, як і низка інших українських музикантів, вступив до лав Тероборони, проте задля безпеки не повідомляв про своє пересування містами України.

Наприкінці березня 2022 співак отримав поранення обличчя внаслідок мінометного обстрілу, проте ніхто з його напарників не постраждав.

Нагадаємо, будучи в Теробороні, Андрій Хливнюк записав свою версію української пісні "Ой, у лузі червона калина", яка стала вірусною у мережі. На слова музиканта легендарний британський гурт Pink Floyd записав музику та випустив як окрему пісню. Трек у перші ж дні очолював чарти десятків країн світу. А гроші з монетизації пісні підуть на допомогу Україні.

Також Фокус писав про українських зірок, котрі пішли воювати за Україну, покинувши світ шоубізнесу. Серед них Макс Барських, Ярмак, Тамерлан та інші музиканти.