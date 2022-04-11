Пісня Pink Floyd та Андрія Хливнюка посіла перше місце у чартах 25 країн

За лічені дні пісня набрала мільйони переглядів у мережі.

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Нова пісня Pink Floyd та Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" посіла перше місце у чартах 25 країн. Про це повідомили учасники гурту "Бумбокс" на своїй Instagram-сторінці.

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Колаборація культового британського рок-гурту та голосу українського співака Андрія Хливнюка за лічені дні стала популярною в мережі та музичних чартах десятків країн, а пісня-гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина" стала флешмобом у мережі.

[ + – ] "Hey Hey Rise Up" посіла перше місце у чартах 25 країн

"США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Канада, Польща, Чехія, Фінляндія, Греція, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалія, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Південна Африка, Швеція — сингл "Hey, Hey, Rise Up" на першому місці в чартах iTunes. Враховуючи, що зібрані від релізу гроші йдуть в Україну, здається, все вийшло чудово. Велика подяка Pink Floyd та особисто Девіду Гілмору", — зазначили українські музиканти.

[ + – ] Нове прочитання гімну Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина"

Зазначимо, що це перший реліз британського гурту з 1994 року, заради якого вперше за 28 років об'єдналися Девід Гілмор, Нік Мейсон, композитор Нітін Соні та бас-гітарист Гай Пратт. Проте ексучасник гурту та співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс не взяв участі в цьому записі через політичні переконання.

Нагадаємо, гурт-переможець Євробачення 2021 з Італії підтримав Україну, записавши пісню "Stand Up For Ukraine". Музиканти закликали допомагати українським біженцям.