Українська народна пісня вже стала легендарною у мережі.

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Українські зірки продовжили флешмоб у мережі та заспівали разом українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Відео поширюється в соціальних мережах та YouTube.

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Пісня "Ой у лузі червона калина" отримала нове прочитання та хвилю популярності після виконання її українським співаком та фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, якого нещодавно поранили під час оборони Києва, перед дзвонами Софійського собору.

Згодом, як повідомили учасники гурту "Бумбокс", на відео а капела додали музику і воно стало монетизуватися. Тож музиканти попросили поширювати ролик у мережі, а зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

"Поширюйте, будь ласка, це відео. Монетизацію цього відео буде повністю перераховано нашим козакам ЗСУ!!!" — зазначили артисти.

[ + – ] Українські зірки заспівали разом "Ой у лузі червона калина"

Після цього флешмоб на українську народну пісню підтримали тисячі людей у мережі, до яких долучилися й українські співаки та співачки. Серед них переможниця Євробачення-2016 Джамала, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, гуморист Юрій Ткач та інші знаменитості. Завершила вірусний ролик українських зірок маленька дівчинка.

[ + – ] Андрій Хливнюк дав поштовх новому патріотичному флешмобу

Раніше Фокус писав про те, що Оля Полякова вирішила записувати відеоподяки українським лікарям, солдатам та рятувальникам, за що люди зможуть кидати донати на потреби українських захисників.

Нагадаємо, Джамала під час одного виступу в Німеччині зібрала 67 мільйонів євро на потреби ЗСУ.