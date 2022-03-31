Ольга Полякова вигадала, як підтримати захисників України

Співачка запустила спеціальний онлайн-проєкт, у межах якого щодня записуватиме відеоподяки лікарям, медикам і рятувальникам.

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Українська співачка Оля Полякова запустила онлайн-проєкт, де всі охочі зможуть подякувати українським військовим, медикам і рятувальникам за їхню героїчну роботу під час війни з РФ. Для цього слід залишити заявку, заповнивши спеціальну форму. У відповідь співачка запише відеоподяку та розмістить її в себе в соцмережах.

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"Відсьогодні я щодня на своїх сторінках у соцмережах вітатиму з днем народження всіх, хто зараз працює на благо нашої країни: волонтерів, медпрацівників, воїнів ЗСУ й тероборони. Я завжди вважала своїм прямим обов'язком підтримувати людей, піднімати дух і змінювати їхній настрій на краще. І продовжуватиму цю місію в непростий для України час", – зазначила артистка.

Як писав раніше Фокус, багато знаменитостей підтримують Україну в боротьбі з російськими окупантами в тилу, а деякі артисти з першого дня війни захищають нашу країну на фронті. Так лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк служить у теробороні Києва. Нещодавно він отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Також у лавах тероборони боксер Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Ярмак та інші українські знаменитості.