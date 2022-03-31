Ольга Полякова придумала, как поддержать защитников Украины

Певица запустила специальный онлайн-проект, в рамках которого каждый день будет записывать видео-благодарности врачам, медикам и спасателям.

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Украинская певица Оля Полякова запустила онлайн-проект, где любой желающий сможет поблагодарить украинских военных, медиков и спасателей за их героическую работу во время войны с РФ. Для этого нужно оставить заявку, заполнив специальную форму. В ответ певица запишет видео-благодарность и разместит его у себя в соцсетях.

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"С сегодняшнего дня я каждый день на своих страницах в соцсетях буду поздравлять с днем рождения всех, кто сейчас работает во благо нашей страны: волонтеров, медработников, воинов ВСУ и теробороны. Я всегда считала своей прямой обязанностью поддерживать людей, поднимать дух и менять их настроение к лучшему. И буду продолжать эту миссию в непростое для Украины время", – отметила артистка.

Как писал ранее Фокус, многие знаменитости поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами в тылу, а некоторые артисты с первого дня войны защищают нашу страны на фронте. Так лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк служит в теробороне Киева. Недавно он получил ранение в результате минометного обстрела. Также в рядах теробороны боксер Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Ярмак и другие украинские знаменитости.