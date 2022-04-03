Украинская народная песня уже стала легендарной в Сети.

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Украинские звезды продолжили флешмоб в Сети и спели вместе украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина". Видео распространяется в социальных сетях и YouTube.

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Песня "Ой у лузі червона калина" получила новое прочтение и волну популярности после исполнения ее украинским певцом и фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, недавно раненным во время обороны Киева, перед колоколами Софийского собора.

Впоследствии, как сообщили участники группы "Бумбокс", на видео а капелла добавили музыку и оно стало монетизироваться. Музыканты попросили распространять ролик в Сети, а собранные средства будут переданы на нужды ВСУ.

"Распространяйте, пожалуйста, это видео. Монетизация этого видео будет полностью перечислена нашим казакам ВСУ!!!" – отметили артисты.

[ + – ] Украинские звезды спели вместе "Ой у лузі червона калина"

После этого флешмоб на украинскую народную песню поддержали тысячи людей в Сети, к которым присоединились украинские певцы и певицы. В их числе победительница Евровидения-2016 Джамала, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Надя Дорофеева, юморист Юрий Ткач и другие знаменитости. Завершила вирусный ролик украинских звезд маленькая девочка.

[ + – ] Андрей Хлывнюк начал новый патриотический флешмоб

Ранее Фокус писал о том, что Оля Полякова решила записывать видео благодарности украинским врачам, солдатам и спасателям, за что люди смогут бросать донаты на нужды украинских защитников.

Напомним, Джамала во время одного выступления в Германии собрала 67 миллионов евро на нужды ВСУ.