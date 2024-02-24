Катерина Мізуліна в РФ заспівала пісню гурту "Бумбокс", лідер якого служить у ЗСУ (відео)

За словами журналістів, "Бумбокс" був дуже популярний у Росії 2000-х, але після анексії Криму 2014-го колектив відмовився від виступів у РФ.

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Глава російської "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна під час зустрічі з курсантами Тюменського вищого військово-інженерного командного училища співала пісню "Вахтерам" українського гурту "Бумбокс". Її лідер Андрій Хливнюк служить у ЗСУ. Про це повідомляє російське видання "ASTRA".

"Разом із курсантами Тюменського вищого військово-інженерного командного училища Катерина Мізуліна підспівувала пісні українського гурту "Бумбокс" під назвою "Вахтерам", — ідеться в повідомленні.

Катерина Мізуліна заспівала пісню гурту "Бумбокс"

Видання зазначило, що це одна з головних пісень у кар'єрі гурту "Бумбокс". Так, "Вахтерам" вийшла 2006 року і швидко стала хітом у російськомовному середовищі.

За словами журналістів, "Бумбокс" був дуже популярний у Росії 2000-х, але після анексії Криму у 2014-му колектив відмовився від виступів у Росії. У 2022 році, після початку повномасштабної війни, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк пішов служити в ЗСУ.

Повідомляється, що пісня "Вахтерам" розповідає про проблеми у стосунках. У ній багато відсилань на прийом наркотиків.

"Мізуліна при цьому регулярно скаржиться в наглядові органи на "пропаганду наркотиків" у піснях російських музикантів", — зазначили журналісти.

Хто така Катерина Мізуліна

Катерина Мізуліна — російський політичний діяч. Є головою Ліги безпечного інтернету. Вона дочка сенаторки Олени Мізуліної. Як зазначило видання "Медіазона", Катерина Мізуліна та її "Ліга" ініціює переслідування музикантів у Росії, які виступають проти вторгнення в Україну .

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк отримав нагрудний знак за захист України. Він є військовослужбовцем підрозділу повітряної розвідки. Співак керує легким ударно-розвідувальним безпілотником під назвою "Каратель".

Також ЗМІ повідомляли, що Катерина Мізуліна може виявитися новою коханкою президента РФ Володимира Путіна. Інформацію підтвердила і російська активістка, а також голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, Катерина Мізуліна навіть зовні підходить під типаж жінок, які завжди подобалися Путіну.