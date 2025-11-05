Російський співак SHAMAN і Мізуліна зіграли весілля в окупованому Донецьку (фото)

5 листопада російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом SHAMAN, та голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна одружилися в окупованому Донецьку.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі Катерина Мізуліна опублікувала відео, на якому показаний процес реєстрації шлюбу: пара була одягнена в зелені вбрання, а сама церемонія проходила у донецькому РАГСі.

"У Донецьку ми з Ярославом відвідали РАГС і розписалися", — йдеться в дописі російської пропагандистки.

SHAMAN та пропагандистка Катерина Мізуліна одружилися в окупованому Донецьку Фото: Скриншот з відео

Інформацію про поїздку та церемонію підтвердив також наречений. Разом із Катериною Мізуліною вони приїхали до окупованого Донецька, щоб відзначити День народної єдності та вшанувати пам’ять російських загарбників, які загинули під час бойових дій на території України.

У рамках поїздки пара відвідала Військово-меморіальний комплекс "Донецьке море", де вшанувала пам’ять загиблих російських окупантів.

Також молодята відвідали Храм святих благовірних Петра і Февронії, де поспілкувалися з кліриком храму, протоієреєм Євгенієм, і отримали благословення на майбутнє.

Як пишуть російські ЗМІ, на весіллі були присутні голова Донецької народної республіки Денис Пушилін та військовий кореспондент проєкту WarGonzo Катерина Романова, відомі своєю проросійською активністю у медіа.

Варто зазначити, що публічне підтвердження їхніх стосунків відбулося ще у березні 2025 року, коли SHAMAN назвав Мізуліну своєю дівчиною. Тоді співак заявив зі сцени: "Ми пара, ми зустрічаємося і ми — разом", після чого поцілував свою обраницю.

Нагадаємо, що нещодавно Катерина Мізуліна під час зустрічі з курсантами Тюменського вищого військово-інженерного командного училища співала пісню "Вахтерам" українського гурту "Бумбокс".

Раніше ЗМІ припускали, що новою коханкою президента РФ є Катерина Мізуліна. Також голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова підтвердила, що вона навіть зовні підходить під типаж жінок, які завжди подобалися главі Кремля.