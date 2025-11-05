Патріотизм по-російськи: Мізуліна і Шаман одружилися в мілітарі-образах від Іва Сен-Лорана

Директорка Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна розписалася зі співаком-пропагандистом SHAMAN (Ярославом Дроновим) в окупованому Донецьку. І хоч росЗМІ назвали весілля "скромним", виявилося, що на вбрання з країни НАТО парочка витратила майже дві тисячі євро.

Катерина Мізуліна і Ярослав Дронов, головний співак-пропагандист сучасної Росії, розписалися після чуток про роман. І виявилося, що "скромне" весілля в РАГСі окупованого Донецька, не таке вже й скромне, пише низка росЗМІ.

Весілля Дронова і Мізуліної-молодшої Фото: Скриншот

На Мізуліній-молодшій і Дроновому були мілітарі-образи від французького бренду Saint Laurent (раніше Yves Saint Laurent), який входить до конгломерату Kering, що належить Франсуа Піно.

Офіційно бренд у РФ після 2022 року не представлений, але продається в Московському ЦУМі.

Мізуліна і Дронов вирішили бути непатріотичними, але модними Фото: Скриншот

Вартість жакета Мізуліної — орієнтовно 1200 євро, сорочки Дронова — приблизно 1000 євро. Примітно, але оксамитова версія жакета смарагдового кольору коштувала б доньці сенатора значно дорожче — вона коштує майже 3000 євро.

Катерина Мізуліна та Shaman — що відомо

Катерина Мізуліна — дочка відомої сенаторки РФ Олени Мізуліної, зараз обіймає посаду голови Ліги безпечного інтернету. До сфери інтересів організації входить "захист дітей від шкідливого контенту в мережі та регулювання цифрового простору". Відома тим, що періодично потрапляє в скандали, погрожуючи своїм критикам термінами за "дискредитацію" російської армії, і водночас стверджує, що в РФ є свобода слова.

Катерина Мізуліна — дочка російської сенаторки

Ярослав Дронов (SHAMAN) — головний співак-пропагандист Росії, який змінив на цій посаді Олега Газманова. Пік його популярності припав на період після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України. Його головними хітами стали пісні "Я Русский", "Встанем" та інші. У РФ Дронова періодично критикують за багатомільйонні гонорари, які він отримував за свої виступи з мізерних бюджетів дотаційних міст. Суми виплат за вихід артиста на сцену сягали 40 млн рублів.

Дронов у КНДР Фото: KCNA

Мізуліна старша за Шамана на сім років.

Нагадаємо, 2023 року Дронова критикували за кліп на пісню "Мы". У ньому Shaman крокував Красною площею у шкіряному костюмі та з нарукавною пов'язкою у стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії. Низка оглядачів зазначили, що образ Дронова нагадує юнака-нациста з фільму "Кабаре".

А 2025 року Дронова возили в КНДР, де він виступав перед Кім Чен Ином.