Був довіреною особою Путіна: відомий російський комік Хазанов відрікся від РФ і назвав свою справжню батьківщину

Російський актор, гуморист та телеведучий Геннадій Хазанов, який свого часу був довіреною особою диктатора Володимира Путіна і підтримував анексію Криму, раптом заговорив про свою нову батьківщину.

80-річний Хазанов раптом оголосив, що його справжній дім — це не Росія, а Ізраїль, де він із дружиною Златою вже оселився в Тель-Авіві. Про це пишуть російські медіа, які обурилися заявою гумориста.

Під час одного з інтерв'ю він також розповів історію про те, як його шість років тому "залишили помирати" російські лікарі. Хоча свого діагнозу актор не розкрив, проте сказав, що його врятували саме ізраїльські медики.

"Ізраїль врятував мені життя, це мій дім", — заявив Хазанов.

При цьому, як звернули увагу російські ЗМІ, гуморист нещодавно продав свої чотири московські квартири та підмосковний особняк за понад 700 мільйонів рублів.

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Що Хазанов каже про війну в Україні

У березні 2014 року Геннадій Хазанов підтримав позицію Володимира Путіна щодо Російської агресії в Криму, зробивши підпис серед інших діячів російської культури під колективним зверненням "Діячі культури Росії — на підтримку позиції Президента щодо України та Криму".

Перед цим, у 2012-му році, Хазанов був довіреною особою Путіна на виборах, який тоді переобирався на третій термін.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну актор потрапив у немилість пропагандистів та чиновників Кремля, коли записав відеоролик зі словами про засудження війни. Однак при цьому Хазанов промовчав, чию сторону підтримує, і не став критикувати російську агресію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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