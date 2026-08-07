Путініст Лепс скасував низку концертів в окупованому Криму через "складну ситуацію" на півострові

Російський співак Григорій Лепс, який є відомим прихильником диктатора Володимира Путіна і війни проти України, зіштовхнувся з наслідками агресії РФ в окупованому Криму.

Путініст Лепс був змушений скасувати низку своїх концертів у Феодосії та Ялті, які мали відбутися цього літа, і переносити їх на наступний рік. До цього артиста примусила "складна ситуація" на півострові. Про це сам Лепс розповів у соцмережах, а також писали російські ЗМІ.

Концерти Лепса були заплановані на 11 серпня у Феодосії та 12 серпня у Ялті.

"Афіша на серпень! На жаль, ми змушені скасувати концерти у Феодосії (11 серпня) та в Ялті (12 серпня) у зв’язку з чинними обмеженнями електропостачання в Криму та складною ситуацією в регіоні. Повернення коштів здійснюється за місцем придбання квитків", — повідомив співак своїх прихильників у Криму.

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При цьому він висловив сподівання, що, можливо, ситуація буде іншою у 2027 році. Лепс припустив, що тоді, влітку, він зможе провести свої виступи у курортних містах Криму.

"Прошу вибачення за спричинені незручності. До зустрічі наступного літа!", — написав путініст.

Лепс пояснив, чому вимушений скасувати концерти в окупованому Криму

Варто нагадати, що у березні 2025 року Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Григорію Лепсу. Йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування російської агресії проти України.

Лепс неодноразово робив гучні заяви про війну в Україні. У листопаді 2025 року він пропонував перейменувати українське місто Покровськ на Путінград на честь російського диктатора Володимира Путіна.

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