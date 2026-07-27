Співачка-путіністка після ударів по РФ "перевзулася": що вона каже (фото)

Російська співачка Слава закликала артистів та блогерів вимагати завершення розпочатої ними ж війни в Україні.

Артистка, якій нещодавно анулювали візу в ЄС, в істериці поскаржилася у своєму Instagram, що їй "дуже погано" від перегляду стрічки новин та закликала публічних людей з РФ вимагати миру.

Слава закликала до миру

Вона не відмовляється від своїх слів про любов до Росії, але тепер, після ударів по її країні, закликає припинити "все, що відбувається".

"Може, ми зберемося усім світом і скажемо, що нам не по**й? Тверезе життя не допомагає. З алкоголем принаймні було веселіше. Мені дуже погано. Як і всім людям, які зараз терплять все, що відбувається. Я хочу, аби всі помирилися. Щоб був мир у всьому світі, або хоча б мир України та Росії. Коли я відкриваю новини, у мене душа розривається на 380 тисяч шматків", — сказала Слава.

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Співачка також звернулася до відомих людей з РФ.

"Я всім співчуваю. Може, всі блогери й артисти скажуть, що нам дуже погано? Може, нам просто треба сказати: "Зробіть щось, аби все це зупинилося", — додала путіністка.

Слава підтримувала так звану "СВО" Фото: Instagram

Позиція Слави щодо війни

Російська співачка, справжнє ім’я якої Анастасія Сланевська, підтримала злочинне російське вторгнення в Україну. Після 24 лютого вона записала і виклала у соцмережах відео, у якому заявила, що любить Росію і нікуди не збирається звідти їхати. Президента Зеленського Слава обізвала нецензурним словом.

Росіянка згодом казала, що потрібно "припинити і не розпалювати ненависть", і що українці та росіяни нібито "брати". Наприкінці березня того ж року путіністка записала відео з критикою російських зірок, які поїхали відпочивати в розпал так званої "СВО".

Уже в 2023 році Слава підтримала ініціативу продюсера-путініста Володимира Кисельова, що полягала у виплаті коштів російським окупантам за знищення техніки ЗСУ, а саме танків "Леопард".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Російський актор Ніколай Добринін, відомий українцям за роллю Мітяя у серіалі "Свати", остаточно змінив колишню "любов" до України на лояльність до кремлівського режиму.

Народна акторка РФ Тетяна Васильєва, яка відкрито підтримує війну в Україні, потрапила в аварію.

Крім того, російська співачка Вікторія Циганова разом зі своїм чоловіком, режисером та поетом Вадимом Цигановим, які раніше поширювали пропагандистські наративи про Україну та війну, раптом змінили риторику.