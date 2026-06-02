Російській співачці скасували візу перед концертом в ЄС: вона істерично відреагувала (відео)

Російська співачка Слава залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня.

22 травня, за день до відкриття фестивалю "Ярмарок" (Jarmarka) у місті Бад-Зальцуфлен, організатори повідомили, що виступ артистки скасовано через анулювання візи. Про це пишуть росЗМІ, зокрема "Газета".

Славі анулювали візу

Директор Слави Микола Макаров зазначав, що точна причина анулювання не відома, а оформлялися документи через візовий центр Іспанії в Росії. Він припустив, що причини могли бути політичними.

Згодом у МЗС Німеччини прокоментували новини про анулювання візи путіністці: "До посольства Німеччини в Москві не надходило заявки на візу від цієї людини. Сам собою факт наявності в артиста громадянства РФ та/або проросійських поглядів не є автоматичною перешкодою для його виступів у Німеччині — проте це необхідно було б врахувати при можливому процесі оформлення візи".

Відео дня

Після скасування її виступу в ЄС Слава вийшла на звʼязок в забороненому в її улюбленій Росії Instagram. Вона сказала, що її тривожить "СВО", обізвала Зеленського та закликала Путіна припинити "це все".

"Я впевнена, що ви всі можете домовитися. Я всіх бл**ь… Я впевнена, що мене підтримають всі матері нашої країни", — сказала артистка в сторіс.

Позиція Слави щодо війни

Російська співачка, справжнє ім’я якої Анастасія Сланевська, підтримала злочинне російське вторгнення в Україну.

Після 24 лютого вона записала і виклала у соцмережах відео, у якому заявила, що любить Росію і нікуди не збирається звідти їхати. Президента Володимира Зеленського Слава обізвала нецензурним словом.

Росіянка у відео заявила, що потрібно "припинити і не розпалювати ненависть", і що українці та росіяни нібито "брати".

Заяви Слави з 2022 року

Наприкінці березня того ж року путіністка записала відео з критикою російських зірок, які поїхали відпочивати в розпал так званої "СВО".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Народна акторка РФ Тетяна Васильєва, яка відкрито підтримує війну в Україні, потрапила в аварію.

Російський актор Ніколай Добринін, відомий українцям за роллю Мітяя у серіалі "Свати", остаточно змінив колишню "любов" до України на лояльність до кремлівського режиму.

Крім того, Тетяна Кравченко зі "Сватів" побажала російським військовим із Чувашії, які вирушили на війну в Україну, повернутися живими. Також вона зізналася, що молиться за окупантів.