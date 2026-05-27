Який вигляд зараз має Ніколай Добринін, який зіграв Мітяя у "Сватах": що актор каже про війну (фото)

Російський актор Ніколай Добринін, відомий українцям за роллю Мітяя у серіалі "Свати", остаточно змінив колишню "любов" до України на лояльність до кремлівського режиму. Після початку повномасштабного вторгнення артист обрав тактику мовчання, проте зараз активно підігрує російській мілітарі-пропаганді заради збереження кар'єри в Москві.

Колись Добринін активно експлуатував тему своїх "глибоких українських коренів". В інтерв'ю вітчизняним ЗМІ він зворушливо розповідав про брата-українця, придбану в Україні ділянку землі та розсипався в компліментах столичній Оболонській набережній та Андріївському узвозу.

Проте вся ця "любов" випарувалася задовго до 2022 року. У 2016 році актор незаконно відвідав окупований Крим, через що логічно потрапив до бази "Миротворець". Після 24 лютого 2022 року Добринін обрав глуху мовчанку щодо воєнних злочинів РФ, аби не втратити фінансування та ролі. Фокус розповідає про позицію Ніколая Добриніна і як він зараз виглядає.

Танки, армія та вихваляння окупантів

Зараз 62-річний актор не просто мовчить, а прямо демонструє схвалення російської військової машини. У своїх соцмережах колишня зірка українського телеефіру без сорому публікує відео, де він катається на танку під радянську пісню "Три танкиста".

Ніколай Добринін у серіалі "Свати" Фото: Instagram

Ба більше, знімаючись у черговому російському проєкті "Дід Фомич", Добринін публічно захопився своїм молодим колегою Глібом Калюжним, який пішов служити до лав армії окупантів:

"Він просто сяяв у цій формі: статний, міцний, молодий. Він правильно вчинив, великий молодець… Я служив і пишаюся цим", — цитують актора-путініста.

Як зараз виглядає актор

Українські глядачі навряд чи впізнали б у ньому колишнього харизматичного Мітяя — за останні роки Добринін помітно постарів, здав і втратив колишній екранний лоск.

Ніколай Добринін зараз Фото: Instagram

