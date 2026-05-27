Как сейчас выглядит Николай Добрынин, сыгравший Митяя в "Сватах": что актер говорит о войне (фото)

Российский актер Николай Добрынин, известный украинцам по роли Митяя в сериале "Сваты", окончательно сменил прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму. После начала полномасштабного вторжения артист избрал тактику молчания, однако сейчас активно подыгрывает российской милитари-пропаганде ради сохранения карьеры в Москве.

Когда-то Добрынин активно эксплуатировал тему своих "глубоких украинских корней". В интервью отечественным СМИ он трогательно рассказывал о брате-украинце, приобретенном в Украине участке земли и рассыпался в комплиментах столичной Оболонской набережной и Андреевскому спуску.

Однако вся эта "любовь" испарилась задолго до 2022 года. В 2016 году актер незаконно посетил оккупированный Крым, из-за чего логично попал в базу "Миротворец". После 24 февраля 2022 года Добрынин выбрал глухое молчание о военных преступлениях РФ, чтобы не потерять финансирование и роли. Фокус рассказывает о позиции Николая Добрынина и как он сейчас выглядит.

Танки, армия и восхваление оккупантов

Сейчас 62-летний актер не просто молчит, а прямо демонстрирует одобрение российской военной машины. В своих соцсетях бывшая звезда украинского телеэфира без стеснения публикует видео, где он катается на танке под советскую песню "Три танкиста".

Николай Добрынин в сериале "Сваты"

Более того, снимаясь в очередном российском проекте "Дед Фомич", Добрынин публично увлекся своим молодым коллегой Глебом Калюжным, который пошел служить в ряды армии оккупантов:

"Он просто сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно поступил, большой молодец... Я служил и горжусь этим", — цитируют актера-путиниста.

Как сейчас выглядит актер

Украинские зрители вряд ли узнали бы в нем прежнего харизматичного Митяя — за последние годы Добрынин заметно постарел, сдал и потерял былой экранный лоск.

Николай Добрынин сейчас

