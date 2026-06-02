Российской певице отменили визу перед концертом в ЕС: она истерично отреагировала (видео)

Российская певица Слава осталась без шенгенской визы, поэтому не смогли выступить на фестивале в Германии 23-24 мая.

22 мая, за день до открытия фестиваля "Ярмарка" (Jarmarka) в городе Бад-Зальцуфлен, организаторы сообщили, что выступление артистки отменено из-за аннулирования визы. Об этом пишут росСМИ, в частности "Газета".

Славе аннулировали визу

Директор Славы Николай Макаров отмечал, что точная причина аннулирования не известна, а оформлялись документы через визовый центр Испании в России. Он предположил, что причины могли быть политическими.

Впоследствии в МИД Германии прокомментировали новости об аннулировании визы путинистке: "В посольство Германии в Москве не поступало заявки на визу от этого человека. Сам по себе факт наличия у артиста гражданства РФ и/или пророссийских взглядов не является автоматическим препятствием для его выступлений в Германии — однако это необходимо было бы учесть при возможном процессе оформления визы".

Відео дня

После отмены ее выступления в ЕС Слава вышла на связь в запрещенном в ее любимой России Instagram. Она сказала, что ее тревожит "СВО", обозвала Зеленского и призвала Путина прекратить "это все".

"Я уверена, что вы все можете договориться. Я всех бл**ь... Я уверена, что меня поддержат все матери нашей страны", — сказала артистка в сторис.

Позиция Славы относительно войны

Российская певица, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, поддержала преступное российское вторжение в Украину.

После 24 февраля она записала и выложила в соцсетях видео, в котором заявила, что любит Россию и никуда не собирается оттуда уезжать. Президента Владимира Зеленского Слава обозвала нецензурным словом.

Россиянка в видео заявила, что нужно "прекратить и не разжигать ненависть", и что украинцы и россияне якобы "братья".

Заявления Славы с 2022 года

В конце марта того же года путинистка записала видео с критикой российских звезд, которые поехали отдыхать в разгар так называемой "СВО".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народная актриса РФ Татьяна Васильева, которая открыто поддерживает войну в Украине, попала в аварию.

Российский актер Николай Добрынин, известный украинцам по роли Митяя в сериале "Сваты", окончательно сменил прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму.

Кроме того, Татьяна Кравченко из "Сватов" пожелала российским военным из Чувашии, которые отправились на войну в Украину, вернуться живыми. Также она призналась, что молится за оккупантов.