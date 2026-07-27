Певица-путинистка после ударов по РФ "переобулась": что она говорит (фото)

Российская певица Слава призвала артистов и блогеров потребовать прекращения начатой ими же войны в Украине.

Артистка, у которой недавно аннулировали визу в ЕС, в истерике пожаловалась в своём Instagram, что ей "очень плохо" от просмотра ленты новостей, и призвала публичных людей из РФ требовать мира.

Слава призвала к миру

Она не отказывается от своих слов о любви к России, но теперь, после ударов по её стране, призывает положить конец "всёму, что происходит".

"Может, мы все вместе соберемся и скажем, что нам не п**уй? Трезвая жизнь не помогает. С алкоголем, по крайней мере, было веселее. Мне очень плохо. Как и всем людям, которые сейчас терпят всё, что происходит. Я хочу, чтобы все помирились. Чтобы во всём мире был мир, или хотя бы мир между Украиной и Россией. Когда я открываю новости, у меня душа разрывается на 380 тысяч кусочков", — сказала Слава.

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Певица также обратилась к известным людям из РФ.

"Я всем сочувствую. Может, все блогеры и артисты скажут, что нам очень плохо? Может, нам просто нужно сказать: "Сделайте что-нибудь, чтобы все это прекратилось", — добавила путинистка.

Слава поддерживала так называемую "СВО" Фото: Instagram

Позиция Славы по поводу войны

Российская певица, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, поддержала преступное российское вторжение в Украину. После 24 февраля она записала и выложила в соцсетях видео, в котором заявила, что любит Россию и никуда оттуда уезжать не собирается. Президента Зеленского Слава обозвала нецензурным словом.

Россиянка позже говорила, что нужно "прекратить и не разжигать ненависть", и что украинцы и россияне якобы "братья". В конце марта того же года сторонница Путина записала видео с критикой российских звезд, которые отправились отдыхать в разгар так называемой "СВО".

Уже в 2023 году Слава поддержала инициативу продюсера-путиниста Владимира Киселёва, заключавшуюся в выплате средств российским оккупантам за уничтожение техники ВСУ, а именно танков "Леопард".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Российский актёр Николай Добрынин, известный украинцам по роли Митя в сериале "Сваты", окончательно променял свою прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму.

Народная актриса РФ Татьяна Васильева, открыто поддерживающая войну в Украине, попала в аварию.

Кроме того, российская певица Виктория Цыганова вместе со своим мужем, режиссером и поэтом Вадимом Цыгановым, которые ранее распространяли пропагандистские нарративы об Украине и войне, внезапно изменили риторику.