Оккупированный Крым массировано атакуют дроны: после "прилетов" в ряде городов отключился свет (видео)

В ночь на 12 августа беспилотники массированно атакуют Крым: взрывы раздаются в разных уголках оккупированного полуострова. В Симферополе, Евпатории, Саках и других населенных пунктах после "прилетов" отключилось электричество.

После взрывов свет отключился, в частности, в Симферополе, Саках, Евпатории, Николаевке, Береговом, Песчаном и Угловом, а в Севастополе наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщил OSINT-канал "Крымский ветер".

"В разных районах Крыма то включается, то отключается свет, сообщают подписчики. Система разбалансировалась", — пишет мониторинговый паблик.

По данным аналитиков, атака дронов на оккупированный Крым началась ещё вечером 11 августа. Очевидцы сообщали о пролёте беспилотников в небе и звуках взрывов в Сакском районе, Керчи, Ялте и Севастополе. Известно, что на фоне атаки оккупационные власти еще около 22:00 перекрыли Крымский мост в Керчи для движения автомобильного транспорта.

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В течение следующих часов серию взрывов и действия российских мобильных огневых групп было слышно также в районе военных аэродромов оккупантов "Бельбек" и "Кача", пишет "Крымский ветер". Взрывы раздавались и в районе Балаклавской ТЭС в Крыму, которая является одной из ключевых энергетических баз полуострова.

Атака беспилотников на оккупированный Крым в ночь на 12 августа

По сообщениям в сети, больше всего взрывов этой ночью было зафиксировано в Севастополе. Однако так называемый губернатор оккупированного города Михаил Развожаев на момент публикации не комментировал атаку, а лишь предупреждал об угрозе, которую представляют БПЛА для Севастополя.

На момент публикации официальной информации о нападении на полуостров и последствиях обстрела не было.

Напомним, 12 августа десятки населенных пунктов в оккупированном Крыму остались без света и воды.

7 августа активисты движения сопротивления "Свобода России" добрались до защитных сооружений Крымского моста.