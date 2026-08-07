"Есть информация и люди": сопротивление добралось до защитных сооружений Крымского моста (видео)

Активисты сопротивления "Свобода России" дали понять, что защита Крымского моста, в которой уверяет пропаганда, — далеко не так надежна.

Военнослужащие продемонстрировали обратное, опубликовав кадры, снятые возле объекта. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях Легиона "Свобода России".

"Мы спокойно прошли там, где нас "не должно быть", и зафиксировали все, что было необходимо. Даже ключевой объект в Керченском проливе больше не является подконтрольной режиму территорией. Для Сопротивления не существует закрытых объектов или неприступных рубежей. Есть информация и люди, готовые действовать. И мост, который пока что стоит в неспокойных водах Керченского пролива", — говорится в заявлении.

На кадрах четко видно и сам мост, и защитные сооружения, возведенные вокруг него.

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В конце сообщения авторы призвали тех, кто имеет важную информацию, делиться ею, чтобы приблизить победу над режимом.

Недавно командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди пояснил, что Украина намеренно не наносит удары по Крымскому мосту, чтобы постепенно изолировать временно оккупированный Крым.

По его словам, главная цель ВСУ заключается не в уничтожении самого моста, а в том, чтобы лишить российскую группировку возможности получать топливо, боеприпасы, технику и личный состав.

В свою очередь сейсмолог Дмитрий Гринь из Института геофизики им. С.И. Субботина не исключает, что Крымский мост может обрушиться во время землетрясения. Он подчеркнул, что РФ при строительстве моста намеренно занизила сейсмологическую опасность этой территории.

Сооружение возведено на системе разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Мелкие землетрясения, характерные для этого региона, будут накапливать необратимые небольшие повреждения. Если произойдет сильное землетрясение в соответствии со столетним циклом, то сооружение может обрушиться, и для этого даже не придется "помогать" украинскими ракетами.

Напомним, разработчик "Фламинго" ответил, может ли его ракета уничтожить Крымский мост.