Почему ВСУ не атакуют Крымский мост: "Мадяр" объяснил цель ударов по оккупированному полуострову

Роберт Бровди пояснил, что у украинских военных есть более эффективная стратегия в отношении оккупированного полуострова. И Украина намеренно не наносит удары по Крымскому мосту, чтобы постепенно изолировать временно оккупированный Крым.

Командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди дал резонансное интервью ирландскому и британскому журналисту Кейлину Робертсону, в котором объяснил стратегию в отношении Крымского моста. Стоит отметить, что интервью было записано ещё 9 июля, но опубликовано именно сегодня, 21 июля.

По словам Роберта Бровди, главная цель ВСУ заключается не в уничтожении самого моста, а в том, чтобы лишить российскую группировку возможности получать топливо, боеприпасы, технику и личный состав.

"Топлива в Крыму нет, и его там не будет", — заявил командующий СБС.

"Мы не трогаем Крымский мост… Пусть едут в Сибирь, с чистого листа там строят себе жизнь, если у них хватит сил. Но мы не будем мешать, пусть уезжают. Мы делаем невозможным пребывание и боеспособность там военной машины. Для этого мы занимаемся энергоузлами, ведь без розетки далеко не уйдешь… Мы занимаемся их топливом. Ведь без топлива практически ничего не происходит. Мы создаем условия, при которых червям становится невыносимо находиться на полуострове", — пояснил "Мадяр".

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Он подчеркнул, что, в свою очередь, ВСУ систематически наносят удары по логистике, обеспечивающей группировку оккупантов на полуострове: маршрутам поставок топлива, боеприпасов, переброски военной техники и личного состава.

Бровди отметил, что таким образом Украина создает условия для изоляции оккупированного Крыма без проведения масштабной наземной операции.

"Мы создаем условия, при которых их пребывание там становится невозможным, не жертвуя ни одной жизнью украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно", — сказал он.

Бровди подчеркнул, что, хотя сейчас жители Крыма и испытывают ограничения в таких жизненно важных сферах, как электроснабжение, связь и водоснабжение, но всё же они находятся не в худшем положении, чем жители Харькова, Днепра, Сум, Запорожья, Никополя, Херсона и сотен других городов, "в которые ежедневно целенаправленно прилетает": "Мы себе такого не позволяем", — сказал командир СБС.

Напомним, в ночь на 21 июля беспилотники в очередной раз атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов прогремела, в частности, в Симферополе и Севастополе.

А командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что дроны поразили 4 судна "теневого флота" РФ.