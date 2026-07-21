Чому ЗСУ не атакують Кримській міст: "Мадяр" пояснив мету ударів по окупованому півострову

Роберт Бровді пояснив, що в українських військових є більш ефективна стратегія щодо окупованого півострова. І Україна навмисне не б'є по Кримському мосту, щоб поступово ізолювати тимчасово окупований Крим.

Командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді дав резонансное інтерв'ю ірландському та британському журналисту Кейліну Робертсону, в якому пояснив стратегію по Кримскому мосту. Варто зауважити, що інтерв'ю записали ще 9 липня, але опублікували саме сьогодні, 21 липня.

За словами Роберта Бровді, головною метою ЗСУ є не знищення самого мосту, а позбавлення російського угруповання можливості отримувати пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад.

"Палива в Криму нема, і його там не буде", – заявив командувач СБС.

"Ми не чіпаємо Кримський міст… Нехай їдуть в Сибір, з чистого листа собі там розбудовують, якщо їм віку достатньо. Але ми не заважатимемо, нехай виходять. Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш… Ми опікуємося їх паливом. Адже без палива практично нічого не відбувається. Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові", — пояснив Мадяр.

Відео дня

Він підкреслив, що натомість ЗСУ системно уражають логістику, яка забезпечує угруповання окупантів на півострові: маршрути постачання пального, боєприпасів, перекидання військової техніки та особового складу.

Бровді зазначив, що таким чином Україна створює умови для ізоляції окупованого Криму без проведення масштабної сухопутної операції.

"Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно", — сказав він.

Бровді підкреслив, що хоч зараз мешканці Криму і обмежені в таких людських благах, як електрика, зв'язок, водопостачання, але все ж вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, "в котрі щоденно цілеспрямовано прилітає": "Ми собі таке не дозволяємо", — сказав командир СБС.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня безпілотники вчергове атакували тимчасово окупований Крим. Серія вибухів прогриміла зокрема у Сімферополі та Севастополі.

А командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що дрони уразили 4 судна "тіньового флоту" РФ.