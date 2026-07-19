Уражено лише 4 судна тіньового флоту за ніч: "Мадяр" пояснив, чому їх стає менше

За ніч неділі українські безпілотники уразили лише 4 судна "тіньового флоту" РФ. У командуванні СБС констатують, що російських човнів меншає.

За ніч 19 липня у Чорному морі було уражено 4 судна "тіньового флоту" Росії та 13 електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Він зазначив, що російський флот у Чорному морі "всихається" та "ховається", оскільки за ніч чергування 414, 412, 20 та 427 бригади "Птахів" вполювали 2 танкери, сухогруз та плавкран.

Утім, операція "Кримський рубильник off" видалася більш продуктивною, наголосив "Мадяр". Українські бійці дотягнулися до 8 енерговузлів у Криму та до 5 на південній та східній ТОТ.

Птахи СБС вразили електропідстанції у Криму:

ПС 110 кВ "Соляна", Керч;

ПС 220 кВ "Азовська", Старий Крим;

ПС 110 кВ "Зоря", Понизівка;

ПС 110 кВ "Дарсан", Ялта;

ПС 110 кВ "Капсель", Судак;

ПС 110 кВ "Коктебель", Щебетовка;

ПС 110 кВ "Леніно", Єди-Кую;

ПС 220 кВ "Нансосна-3", Зелений Яр;

ПС 150 кВ "Бердянська", Бердянськ.

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Також були уражені електропідстанції у Широкому Херсонської області, Білій Горі та Безгиновому у Луганській області, Землянках на Донеччині.

Загалом у липні СБС уразили 176 одиниць плавзасобів "тіньового флоту" РФ та 96 енерговузлів, повідомив "Мадяр".

Нагадаємо, що лише у ніч на суботу 18 липня українські безпілотники поцілили по 13 російським суднам. СБС уразили 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани.

А 11 липня бійці бригад ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України вполювали у Азовському морі 28 суден "тіньового флоту" РФ. Були уражені 21 танкер, 4 буксира, 2 суховантажів та 1 спецплавзасіб.