Поражено всего 4 судна теневого флота за ночь: "Мадяр" объяснил, почему их становится меньше

В ночь на воскресенье украинские беспилотники поразили лишь 4 судна "теневого флота" РФ. В командовании СБС отмечают, что количество российских судов сокращается.

В ночь на 19 июля в Черном море были поражены 4 судна "теневого флота" России и 13 электроподстанций на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Он отметил, что российский флот в Черном море "высыхает" и "прячется", поскольку за ночь дежурства 414-я, 412-я, 20-я и 427-я бригады "Птахів" поймали 2 танкера, сухогруз и плавучий кран.

Впрочем, операция "Крымский рубильник off" оказалась более результативной, подчеркнул "Мадяр". Украинские бойцы добрались до 8 энергоузлов в Крыму и до 5 — на юге и востоке временно оккупированных территорий.

Відео дня

Беспилотники СБС нанесли удар по электроподстанциям в Крыму:

ПС 110 кВ "Соляная", Керчь;

ПО 220 кВ "Азовская", Старый Крым;

ПО 110 кВ "Заря", Понизовка;

ПО 110 кВ "Дарсан", Ялта;

ПО 110 кВ "Капсель", Судак;

ПО 110 кВ "Коктебель", Щебетовка;

ПО 110 кВ "Ленино", Еди-Кую;

ПО 220 кВ "Нансосна-3", Зеленый Яр;

ПО 150 кВ "Бердянская", Бердянск.

Также были повреждены электроподстанции в Широком Херсонской области, Белой Горе и Безгиновом Луганской области, а также в Землянках Донецкой области.

Всего в июле СБС поразили 176 единиц плавучих средств "теневого флота" РФ и 96 энергоузлов, сообщил "Мадяр".

Напомним, что только в ночь на субботу, 18 июля, украинские беспилотники нанесли удары по 13 российским судам. СБС поразили 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана.

А 11 июля бойцы бригад ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины перехватили в Азовском море 28 судов "теневого флота" РФ. Были поражены 21 танкер, 4 буксира, 2 сухогруза и 1 специальное плавательное средство.