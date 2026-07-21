Дрони масовано атакували Крим: під Сімферополем палає логістичний центр відомої компанії, — соцмережі (відео)

У ніч на 21 липня безпілотники вчергове атакували тимчасово окупований Крим. Серія вибухів прогриміла зокрема у Сімферополі та Севастополі.

Після атаки поблизу Сімферополя здійнялася сильна пожежа. OSINT-канали з посиланням на свідчення очевидців припускають, що дрони могли уразити логістичний центр компанії "ПУД".

Центр розташований у населеному пункті Чистеньке Сімферопольського району. Там спершу було чутно проліт дронів, а тоді вибухи, після чого сталося займання.

"За повідомленнями наших передплатників, у селі Чистеньке Сімферопольського району горить великий оптово-розподільний центр мережі "ПУД", — пишуть аналітики Telegram-каналу "Крымский ветер".

Оглядачі зазначають, що "ПУД" ("Продукты у дома") — це велика торгова мережа, яка працює у Криму з 2015 року на базі захоплених Росією магазинів української мережі "АТБ". Вона спеціалізується на продажі продовольства і не лише та налічує загалом понад 8 тисяч товарних позицій. Її юридична адреса — у російському Краснодарі, а фізична — в окупованому Сімферополі.

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Варто наголосити, що жодних офіційних підтверджень щодо ураження цього об'єкта окупантів на момент публікації не надходило. Через деякий час аналітики уточнили, що "приліт" міг статися по будівлі, розташованій поруч із логістичним центром.

Кадри нічної атаки на Крим

Перед цим, як пишуть аналітики, у Сімферополі було чутно серію вибухів. На околицях міста зафіксовано яскраву заграву.

Заграва у Сімферополі після вибухів на тлі атаки дронів Фото: Крымский ветер

Окрім того, уночі вибухи та активну роботу російських мобільних вогневих груп було чутно в окупованому Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв писав близько 01:00 години, що у Севастополі працює ППО, намагаючись відбити атаку дронів. За його даними, у районі Північної сторони було збито щонайменше 2 БпЛА.

"Наші військові ведуть роботу зі знищення ворожих БпЛА з різних засобів поразки, у тому числі зі стрілецької зброї", — зазначив окупаційний губернатор.

Наслідки нічної атаки на півострів на момент публікації встановлюються.

Нагадаємо, 20 липня аналітики повідомили про пожежу на російському аеродрому у Єйську Краснодарського краю.

Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що дрони уразили 4 судна "тіньового флоту" РФ.