Крымский мост может обрушиться во время землетрясения: столетний цикл и 2027 год, — сейсмолог

Российская Федерация намеренно изменила нормативы, чтобы построить Крымский мост в сейсмоопасной зоне, и поэтому это незаконное сооружение может обрушиться из-за накопительного эффекта, рассказал сейсмолог. В регионе фиксируется большое количество мелких землетрясений, которые могут перерасти в одно крупное. К тому же, 100 лет назад в Крыму уже происходило землетрясение магнитудой 9 баллов, и это природное явление может повториться в ближайшее время и повредить мост.

В результате небольших землетрясений в Крыму ослабляются конструкции моста и грунт под опорами, заявил сейсмолог Дмитрий Гринь из Института геофизики им. С.И. Субботина в интервью СМИ "РБК-Украина". Кроме того, для этой местности характерны сильные землетрясения, которые происходят с периодичностью в 100 лет. Последний такой инцидент произошел в 1927 году: тогда в городе Ялта было разрушено 70% домов. Если аналогичное землетрясение произойдет сегодня, во время российской оккупации украинского полуострова, то может быть разрушен Крымский мост, пояснил эксперт.

Субботин заявил, что РФ при строительстве моста намеренно занизила сейсмологическую опасность этой территории. Таким образом, сооружение возведено на системе разломов между Керченским и Таманским полуостровами. Мелкие землетрясения, характерные для этого региона, будут накапливать необратимые небольшие повреждения. Если произойдет сильное землетрясение в соответствии со столетним циклом, то сооружение может обрушиться, и для этого даже не придется "помогать" украинскими ракетами, говорится в материале.

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"Украинские землетрясения его доконают, даже без внешнего воздействия наших ракет", — сказал Субботин.

Сейсмолог уточнил, что столетняя периодичность не означает, что, условно говоря, землетрясение магнитудой 9 баллов произойдет именно в 2027 году. По его словам, это событие может произойти "и завтра", и в 2032 году.

Отметим, что на портале Главного центра специального контроля Украины размещена инфографика с данными о землетрясениях в Крыму, произошедших в июне 2026 года. Видно, что эпицентр толчков 22 июня расположен в 50 км к юго-западу от окраин Севастополя. До Крымского моста и разлома между Керченским и Таманским полуостровами — около 200 км.

Крымский мост — эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 22 июня Фото: Главный центр специального контроля Украины

Крымский мост — подробности обрушения

Отметим, что Фокус писал о трёх ударах по Крымскому мосту, которые произошли в течение четырёх лет российско-украинской войны. Удары организовала СБУ. В первом случае, произошедшем осенью 2022 года, на мосту взорвался грузовик, загруженный тонной гексогена. В результате взрыва была повреждена полоса для автомобилей и загорелся железнодорожный поезд. Следующие две атаки (в 2023 и 2025 годах) были надводными и подводными. К опорам моста подплывали морские дроны, и происходили взрывы. На сегодняшний день незаконно построенное Россией сооружение все еще стоит, и по нему проезжают россияне, обеспокоенные перекрытием логистики ТОТ Крыма, которое осуществляют ВСУ.

Напоминаем, что 22 июня стало известно о 19 землетрясениях в Крыму: оккупационные власти сообщили, когда происходили "толчки" и каковы их последствия.