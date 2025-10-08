3-я годовщина взрыва на Крымском мосту: как СБУ парализовала ключевую транспортную "артерию" Кремля

Три года назад, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту прогремел первый взрыв, который серьезно повредил его автомобильную и железнодорожную части. Событие резко осложнило поставки военной техники и боеприпасов из России на юг Украины.

По данным Службы безопасности Украины, взрыв имел эквивалент 21 тонны тротила, в результате чего частично обвалились секции автомобильной части моста, а железнодорожные пути получили повреждения. Новость о первом ударе по мосту вызвала в Украине волну патриотического подъема и стала одним из памятных событий утра 8 октября.

"Но это было только начало. Как сказал Председатель СБУ Василий Малюк: "Бог любит троицу", и выполнил свое обещание. 17 июля 2023 года Служба безопасности осуществила вторую атаку на Крымский мост морскими дронами "Sea Baby", а 3 июня 2025 года — подводными взрывами повредила опоры моста", — говорится в публикации.

Пресс-служба СБУ на своей странице в Telegram напомнила о годовщине удара по Крымскому мосту Фото: Скриншот

Удар по Крымскому мосту 8 октября 2022 года — ключевые моменты этого дня

Как сообщили источники Службы безопасности Украины изданию OBOZ.UA в первую годовщину операции, 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, который серьезно повредил автомобильную и железнодорожную части сооружения. Инцидент резко осложнил поставки военной техники и боеприпасов на юг Украины.

В 6 утра того дня на мосту взорвался грузовой автомобиль: две секции дорожного покрытия были разрушены, а на железнодорожной ветке загорелись семь цистерн с горючим, охватив огнем грузовой поезд. Оккупационные власти Крыма сообщили о пяти погибших. Мощность взрыва оценивалась в 21 тонну тротилового эквивалента, что фактически перевело сооружение в категорию аварийных.

По словам источников, взрывчатку маскировали в рулонах упаковочной пленки, обойдя системы глушения и наблюдения оккупантов. Разработкой и контролем операции лично занимался Председатель СБУ Василий Малюк вместе с группой сотрудников. Позже он официально подтвердил причастность спецслужбы к подрыву моста и раскрыл детали спецоперации.

Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года Фото: Baza Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года Фото: Baza

Дальнейшие удары лишь усилили эффект первой атаки: 17 июля 2023 года мост был поврежден морскими беспилотниками "Sea Baby", а 3 июня 2025 года подводными взрывами серьезно поразили опоры сооружения. После этих атак мост потерял способность обеспечивать массовые перевозки и фактически стал аварийным объектом.

Реакция Кремля была мгновенной: оккупационные власти Крыма обвиняли Украину в теракте, а Путин назвал взрыв на мосту "направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ". Пропагандисты призвали к "жесткому ответу", однако восстановить мост в полной мере оккупанты не смогли.

"Теперь же Крымский мост ожидает своего окончательного уничтожения, которое непременно произойдет при первой возможности", — говорится в заметке.

Напомним, западный военный эксперт Майкл Кларк предположил, что зимой Украина может начать масштабную операцию против Крыма — в частности, атаковать мост оккупантов или высадить десант. В то же время представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что делать такие прогнозы пока преждевременно.

Также Фокус писал, что, по словам экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, чтобы повлиять на РФ, стоит превратить Крым в нежизнеспособную местность.