3-я річниця вибуху на Кримському мосту: як СБУ паралізувала ключову транспортну "артерію" Кремля

Три роки тому, 8 жовтня 2022 року, на Кримському мосту прогримів перший вибух, який серйозно пошкодив його автомобільну та залізничну частини. Подія різко ускладнила постачання військової техніки та боєприпасів з Росії на південь України.

Related video

За даними Служби безпеки України, вибух мав еквівалент 21 тонни тротилу, внаслідок чого частково обвалилися секції автомобільної частини мосту, а залізнична колія зазнала пошкоджень. Новина про перший удар по мосту викликала в Україні хвилю патріотичного піднесення та стала однією з пам’ятних подій ранку 8 жовтня.

"Але це був тільки початок. Як сказав Голова СБУ Василь Малюк: "Бог любить трійцю", і виконав свою обіцянку. 17 липня 2023 року Служба безпеки здійснила другу атаку на Кримський міст морськими дронами "Sea Baby", а 3 червня 2025 року – підводними вибухами пошкодила опори мосту", — йдеться в публікації.

Пресслужба СБУ на своїй сторінці у Telegram нагадала про річницю удару по Кримському мосту Фото: Скриншот

Удар по Кримському мосту 8 жовтня 2022 року — ключові моменти цього дня

Як повідомили джерела Служби безпеки України виданню OBOZ.UA у першу річницю операції, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту прогримів потужний вибух, який серйозно пошкодив автомобільну та залізничну частини споруди. Інцидент різко ускладнив постачання військової техніки та боєприпасів на південь України.

О 6-й ранку того дня на мосту вибухнув вантажний автомобіль: дві секції дорожнього покриття були зруйновані, а на залізничній гілці зайнялися сім цистерн із пальним, охопивши вогнем вантажний потяг. Окупаційна влада Криму повідомила про п’ять загиблих. Потужність вибуху оцінювали у 21 тонну тротилового еквівалента, що фактично перевело споруду в категорію аварійних.

За словами джерел, вибухівку маскували в рулонах пакувальної плівки, обійшовши системи глушіння та спостереження окупантів. Розробкою та контролем операції особисто займався Голова СБУ Василь Малюк разом із групою співробітників. Пізніше він офіційно підтвердив причетність спецслужби до підриву мосту та розкрив деталі спецоперації.

Пожежа на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року Фото: Baza Пожежа на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року Фото: Baza

Подальші удари лише посилили ефект першої атаки: 17 липня 2023 року міст було пошкоджено морськими безпілотниками "Sea Baby", а 3 червня 2025 року підводними вибухами серйозно вразили опори споруди. Після цих атак міст втратив здатність забезпечувати масові перевезення та фактично став аварійним об’єктом.

Реакція Кремля була миттєвою: окупаційна влада Криму звинувачувала Україну у теракті, а Путін назвав вибух на мосту "спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ". Пропагандисти закликали до "жорсткої відповіді", проте відновити міст повною мірою окупанти не змогли.

"Тепер же Кримський міст очікує свого остаточного знищення, яке неодмінно станеться за першої нагоди", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, західний військовий експерт Майкл Кларк припустив, що взимку Україна може розпочати масштабну операцію проти Криму — зокрема, атакувати міст окупантів або висадити десант. Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що робити такі прогнози поки передчасно.

Також Фокус писав, що, за словами ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, щоб вплинути на РФ, варто перетворити Крим на нежиттєздатну місцевість.